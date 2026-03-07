«ياس» تحلق بثنائية في الأمسية الـ13 بمضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

حققت خيول «ياس للسباقات» ثنائية لافتة عززت بها من تصدرها لقائمة بطولة الملاك برصيد 41 فوزاً، حيث حلقت الفرس «شاطح أي دبليو»، بكأس الشموخ، فيما حصدت الفرس «أسمهان» لقب الغاف الملكي، خلال حفل السباق الثالث عشر، الذي نظمه مضمار أبوظبي للسباق، أمس السبت، وتتضمن 7 أشواط، خصصت للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة قيمتها 466 ألف درهم.

وجاء فوز الفرس «شاطح أي دبليو»، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، حين انفردت بالمركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق، تكافؤ (0-80)، على لقب كأس الشموخ، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وجاءت ثنائية «ياس للسباقات»، عبر «أسمهان»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوزا «ثنائية» في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر، للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق تكافؤ (0-100)، على لقب سباق الغاف الملكي، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وفرض الجواد «الشهم» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف أنتوني جاميل، وقيادة سام هتشكوت، كلمته في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول العربية المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، «إنتاج الإمارات»، على لقب فرسان الوطن سبرنت، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وعزز المدرب إبراهيم الحضرمي من حظوظه في المنافسة على لقب المدربين بعدما حقق ثنائية عبر المهرة «عزة» للخيالة السلطانية العُمانية، وقيادة راي داوسون في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب كأس نخبة العز، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

ومنح الجواد «إي أس عجب» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، المالك والمدرب عبدالله أحمد بحلوق أول فوز له في تاريخه السباقي، بانتصار مستحق في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق تكافؤ (0-70) وقيمة جائزته 70.000 درهم.

وخطف «بانتاني» لإسطبلات سبرنج، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، فوزاً ثميناً في الشوط السادس لمسافة 2400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق تكافؤ (0-85)، على لقب قادة الإرث، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وفاجأ «ونيس» لشادويل، بإشراف دووج واتسون «ثنائية»، وقيادة سام هتشكوت منافسيه في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق تكافؤ (70-95)، على لقب كابيتال سوفرين مايل، وقيمة جائزته 66.000 درهم.