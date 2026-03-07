الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ياس» تحلق بثنائية في الأمسية الـ13 بمضمار أبوظبي

«ياس» تحلق بثنائية في الأمسية الـ13 بمضمار أبوظبي
8 مارس 2026 02:15

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
7 أشواط في الحفل العاشر بمضمار جبل علي غداً
«النجم» يحلق بلقب «رأس الخور» في الأمسية الـ15 لكرنفال دبي

حققت خيول «ياس للسباقات» ثنائية لافتة عززت بها من تصدرها لقائمة بطولة الملاك برصيد 41 فوزاً، حيث حلقت الفرس «شاطح أي دبليو»، بكأس الشموخ، فيما حصدت الفرس «أسمهان» لقب الغاف الملكي، خلال حفل السباق الثالث عشر، الذي نظمه مضمار أبوظبي للسباق، أمس السبت، وتتضمن 7 أشواط، خصصت للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة قيمتها 466 ألف درهم.
وجاء فوز الفرس «شاطح أي دبليو»، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، حين انفردت بالمركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق، تكافؤ (0-80)، على لقب كأس الشموخ، وقيمة جائزته 66.000 درهم.
وجاءت ثنائية «ياس للسباقات»، عبر «أسمهان»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوزا «ثنائية» في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر، للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق تكافؤ (0-100)، على لقب سباق الغاف الملكي، وقيمة جائزته 66.000 درهم.
وفرض الجواد «الشهم» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف أنتوني جاميل، وقيادة سام هتشكوت، كلمته في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول العربية المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، «إنتاج الإمارات»، على لقب فرسان الوطن سبرنت، وقيمة جائزته 66.000 درهم.
وعزز المدرب إبراهيم الحضرمي من حظوظه في المنافسة على لقب المدربين بعدما حقق ثنائية عبر المهرة «عزة» للخيالة السلطانية العُمانية، وقيادة راي داوسون في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب كأس نخبة العز، وقيمة جائزته 66.000 درهم.
ومنح الجواد «إي أس عجب» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، المالك والمدرب عبدالله أحمد بحلوق أول فوز له في تاريخه السباقي، بانتصار مستحق في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق تكافؤ (0-70) وقيمة جائزته 70.000 درهم.
وخطف «بانتاني» لإسطبلات سبرنج، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، فوزاً ثميناً في الشوط السادس لمسافة 2400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق تكافؤ (0-85)، على لقب قادة الإرث، وقيمة جائزته 66.000 درهم.
وفاجأ «ونيس» لشادويل، بإشراف دووج واتسون «ثنائية»، وقيادة سام هتشكوت منافسيه في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق تكافؤ (70-95)، على لقب كابيتال سوفرين مايل، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

مضمار أبوظبي
ياس للسباقات
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اقتصاد
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اليوم 19:46
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اقتصاد
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اليوم 19:45
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اقتصاد
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اليوم 19:42
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
الرياضة
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
اليوم 19:00
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
الرياضة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©