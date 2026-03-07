الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجاتشار يهدي «الإمارات للدراجات» لقب «سترداي بيانكي»

بوجاتشار يهدي «الإمارات للدراجات» لقب «سترداي بيانكي»
8 مارس 2026 00:52

توسكانا - ايطاليا(وام)
فاز السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات إكس آر جي بلقب سباق "سترداي بيانكي" والذي أقيم أمس في إقليم توسكانا بإيطاليا.
وبهذا الفوز حقق بوجاتشار رقماً قياسياً جديداً مع انطلاقته بالموسم الجديد، اذ توج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي ليصبح أول دراج في العالم يحقق هذا الإنجاز.
كما حقق زميله بالفريق ديل تورو المركز الثالث ليتواجد على منصة التتويج أيضاً.
وأعرب بوجاتشار عن سعادته بما حققه من إنجاز في بداية موسمه، مؤكداً أن ما تحقق يحسب للفريق بأكمله.
وطبقاً للموقع الرسمي لفريق "الإمارات إكس آر جي"، رفع بوجاتشار رصيده من الانتصارات إلى 109 انتصارات في مسيرته الاحترافية، كما حطم الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بسباق سترادي بيانكي متجاوزاً الأسطورة السويسرية فابيان كانسيليرا الذي يمتلك 3 ألقاب.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي
بوجاتشار يغازل التاريخ وتحطيم الأرقام في «سترادي بيانكي»
الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
إيزاك ديل تورو
