يونايتد يعزز صدارة الأولى بـ «هاتريك» سيفروفيتش



معتصم عبدالله (دبي)



وسّع يونايتد فارق الصدارة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الجزيرة الحمراء 3-1 مساء أمس السبت، مستفيداً في الوقت ذاته من تعثر منافسه المباشر دبا الحصن «الوصيف» بالخسارة أمام مضيفه حتا 2-3، ضمن الجولة 19، التي شهدت أيضاً تعادل الفجيرة والإمارات 2-2، وفوز العروبة على الحمرية 1-0، والذيد على العربي 2-1. وكانت الجولة قد انطلقت الجمعة بفوز مجد على جلف يونايتد 4-1، على أن تختتم اليوم بمواجهة سيتي ومصفوت.

وقاد المهاجم السويسري هاريس سيفروفيتش فريق يونايتد لتعزيز الصدارة بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك الجزيرة الحمراء في الدقائق 47 و54 و85، فيما سجل البديل فيكتور نوانيري هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 88، ليرفع يونايتد رصيده إلى 40 نقطة في قمة الترتيب، مقابل 15 نقطة للجزيرة الحمراء صاحب المركز الثاني عشر.

من جهته، أخفق دبا الحصن في تقليص الفارق مع المتصدر، بعدما خسر أمام مضيفه حتا 2-3، حيث سجل لحتا جويلهرم ناسيمنتو هدفين في الدقيقتين 18 و45، وأضاف شيفيت شيفيتي الهدف الثالث في الدقيقة 75، فيما أحرز ثنائية الحصن عصام سحيتيت في الدقيقة 21، ولوكاس دا روشا في الدقيقة 72، وبقي الحصن في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما رفع حتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس.

وفي مواجهة قوية، انتزع الذيد المركز الثالث من العربي بفوزه 2-1، عبر هدفي خالد الشيباني في الدقيقة 29، وفارس الجابري في الدقيقة 81، بينما سجل توناني أفوب هدف العربي في الدقيقة 92، وشهدت المباراة طرد لاعب العربي شيخ عيمار في الدقيقة 23، ليرفع الذيد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، مقابل 32 نقطة للعربي الذي تراجع إلى المركز الرابع.

بدوره، عاد العروبة بثلاث نقاط ثمينة من ملعب الحمرية بالفوز 1-0 بهدف محمد الحمادي في الدقيقة 60، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، مقابل 18 نقطة للحمرية في المركز العاشر.