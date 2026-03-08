«ميلان ضد إنتر».. المباريات الأكثر ربحية في تاريخ الدوري الإيطالي



معتز الشامي (أبوظبي)



في محاولة أخيرة لإيقاف منافسيهم في المدينة من الابتعاد عن المنافسة، يواجه ميلان متصدر الدوري الإيطالي إنتر ميلان في مباراة حاسمة، مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو.

ويأتي ديربي ميلانو الثاني هذا الموسم في ظل تنافس الفريقين على لقب الدوري الإيطالي، لكن ميلان يتأخر عن إنتر بفارق 10 نقاط، وعليه الفوز ببساطة للبقاء في المنافسة.

ورغم أن ميلان لم يخسر سوى مرتين في الدوري الإيطالي، إلا أن غريمه إنتر ميلان قد مني بالهزيمة 4 مرات حتى الآن، بينما تعادل فريق أليجري في 8 مناسبات أخرى، ما أدى إلى فارق 10 نقاط.

وفي جميع المسابقات، فاز ميلان في 4 مباريات ولم يخسر أياً من آخر 6 مواجهات، بما في ذلك فوزه 1-0 في الدور الأول هذا الموسم. لذا، يمكن لميلان أن الفوز ديربي الدوري الإيطالي ذهاباً وإياباً للمرة الأولى منذ عام 2011.

ومن المتوقع أن يحقق الديربي مساء اليوم رقماً قياسياً جديداً في الدوري من حيث إيرادات يوم المباراة، ووفقاً لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، ستسجل المباراة رقماً قياسياً جديداً لأعلى إيرادات في يوم المباراة بالدوري الإيطالي.

لكن كم سيبلغ إجمالي إيرادات مباراة الديربي بين ميلان وإنتر؟، فمن المتوقع أن يحقق الديربي إيرادات تزيد عن 8.7 مليون يورو، وهو ما سيتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 8.65 مليون يورو والذي تم تحقيقه خلال مباراة الذهاب من هذه المواجهة في وقت سابق من هذا الموسم.

وسيحضر مباراة مساء اليوم جمهور غفير يزيد عن 75500 متفرج.

وبحسب حسابات موقع Calcio e Finanza، إليكم المباريات الخمس الأكثر ربحية من الناحية المالية في تاريخ الدوري الإيطالي:

1- مباراة ميلان ضد إنتر، 8 مارس 2026، ملعب سان سيرو - 8.700.000 يورو (75.500 متفرج متوقع).

2- مباراة إنتر ضد ميلان، 23 نوفمبر 2025، ملعب سان سيرو - 8.649.494 يورو (75.562 متفرجاً).

3-مباراة إنتر ضد يوفنتوس، 14 فبراير 2026، ملعب سان سيرو - 8.587.129 يورو (75.515 متفرجاً).

4- إنتر ضد ميلان، 22 سبتمبر 2024، سان سيرو – 7.626.430 يورو (75.366 متفرجاً).

5- مباراة إنتر ضد يوفنتوس، 27 أكتوبر 2024، ملعب سان سيرو - 7.614.585 يورو (75.056 متفرجاً).