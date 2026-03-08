هل يكسر تيودور الرقم القياسي لأقصر فترة تدريب في تاريخ البريميرليج؟

معتز الشامي (أبوظبي)



اقترب فريق توتنهام من خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته الأخيرة أمام كريستال بالاس، وبات الفريق على بعد نقطة واحدة من مراكز الهبوط قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

وبات الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز يلوح في الأفق بقوة، حيث يبدو أن عهد المدرب إيجور تيودور يتجه بالفعل نحو نهاية مفاجئة ومبكرة، لكن ما هي أقصر فترة تدريب في تاريخ البريميرليج؟

لم يمضِ على تولي تيودور منصبه سوى 20 يوماً، وإذا أقيل قبل 15 مارس، فستسجل فترة تدريبه كأقصر فترة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما الرقم القياسي الحالي لأقصر فترة تدريب دائمة كان من نصيب سام ألاردايس، الذي استمر 30 يوماً فقط مع ليدز قبل أن يرحل دون تحقيق أي فوز، أما فترة أنجي بوستيكوجلو مع نوتنجهام فورست في وقت سابق من هذا الموسم فلم تدم طويلاً، حيث أقيل بعد 39 يوماً فقط من توليه المنصب.

وعين المدرب الكرواتي في 14 فبراير، لكن تعيينه لم يلقَ استحساناً كبيراً من الجماهير. فمن دون أي خبرة سابقة في التدريب في كرة القدم الإنجليزية، فشل المدرب السابق ليوفنتوس ولاتسيو في تحقيق أي فوز في مبارياته الثلاث حتى الآن، ومن المصادفة أن هذه المباريات الثلاث كانت ضد أرسنال وفولهام وكريستال بالاس، منافسيهم من العاصمة.

وحال إقالته دون تحقيق فوز واحد، سينضم هذا المدرب البالغ من العمر 47 عاماً إلى نخبة من المدربين الذين فشلوا في تحقيق أي فوز خلال فترة تدريبهم للنادي، ويحمل بول جويل الرقم القياسي في عدد المباريات التي لم يحقق فيها أي فوز مع ديربي كاونتي في موسم 2007 - 2008، حيث خاض 24 مباراة متتالية دون أي انتصار، يليه تيري كونور بعد تجربته الكارثية كمدرب لوولفرهامبتون في موسم 2011 - 2012.

ومن بين الأندية الـ17 الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنافست في دوري الأضواء منذ بداية موسم 2024 - 25، لم يحصد سوى وولفرهامبتون نقاطاً أقل من توتنهام (57 نقطة).

وحصد فريق شمال لندن 67 نقطة من نفس عدد المباريات، وهو رقم ضئيل بالنظر إلى الأموال الطائلة التي أنفقها في سوق الانتقالات، وللمقارنة، يملك أرسنال أكثر من ضعف هذا الرقم برصيد 141 نقطة، بينما حصد تشيلسي وأستون فيلا 117 نقطة، وحتى وستهام المهدد بالهبوط يملك 71 نقطة.

وبدأت المشاكل تتفاقم في توتنهام منذ فترة، بل حتى قبل أدائهم المخيب للآمال تحت قيادة سلف تيودور، الدنماركي توماس فرانك، وتحت قيادة بوستيكوجلو الموسم الماضي، خسر توتنهام 22 مباراة من أصل 38 في الدوري، واحتل المركز السابع عشر، ونجا من الهبوط.

ومع سلسلة نتائجهم الحالية التي بلغت 11 مباراة دون فوز، وهي الأسوأ في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يتعين على توتنهام اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان سيتمسك ب تيودور أم سيستعين بخبير في إنقاذ الفريق من الهبوط لانتشاله من هذه الورطة.

وتراوحت بعض الاقتراحات بين أسطورة النادي جلين هودل، والمدرب السابق هاري ريدناب، وحتى ألاردايس، لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح. وتشير تقارير إلى أن ماوريسيو بوتشيتينو وروبرتو دي زيربي هما أبرز أهداف توتنهام التدريبية.