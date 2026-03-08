ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على دي سي يونايتد في الدوري الأميركي



واشنطن (أ ب)

سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً في الدقيقة 27 ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على دي سي يونايتد 2/ 1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، وجاء هذا الفوز أمام 72026 متفرج تابعوا المباراة، ليصل إلى هدفه الـ899.

ونظراً لارتفاع الاهتمام بمشاهدة ميسي، أقيمت المباراة في وسط مدينة بالتيمور، بدلاً من ملعب دي سي يونايتد الأصغر في واشنطن. وسجّل رودريجو دي بول الهدف الأول لإنتر ميامي في الدقيقة 17، ثم أضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجّل تاي باريبو هدف حفظ ماء الوجه لدي سي يونايتد في الدقيقة 75.

وكان هذا أسبوع مليئاً بالأحداث لميسي وفريقه، الذي زار البيت الأبيض يوم الخميس الماضي. وأصبح هذا هو الانتصار الثاني على التوالي لإنتر ميامي منذ خسارته مباراته الافتتاحية أمام لوس أنجلوس إف سي صفر/ 3.