الاتحاد المنستيري يقيل مدربه بعد الخسارة من الصفاقسي

الاتحاد المنستيري يقيل مدربه بعد الخسارة من الصفاقسي
8 مارس 2026 13:30


تونس (د ب أ)
أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي لكرة القدم إنهاء التعاقد مع المدرب طارق جراية بعد الخسارة، أمس السبت، على ملعبه أمام الصفاقسي صفر/ 1، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري.

ونشر النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قرار الإقالة بعد ساعات من نهاية المباراة المتوترة مع الصفاقسي الذي خطف هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.
ويحتل المنستيري، الذي نافس بقوة على لقب الدوري في السنوات الأخيرة، المركز الخامس في الترتيب برصيد 37 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المتصدر الترجي.

