النصر يكسب الشارقة في مرحلة الـ «بلاي أوف» للسلة



علي معالي (أبوظبي)

حقق فريق النصر فوزاً مهماً ومثيراً على الشارقة في الجولة الأولى من مباريات الذهاب من مرحلة الـ«بلاي أوف» (المربع الذهبي)، بنتيجة 88-83، بعد شوط إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 74-74.

وتأهل لمرحلة الـ«بلاي أوف»، 4 فرق وهي شباب الأهلي والنصر والشارقة والبطائح، وتخوض هذه الفرق الأربعة مواجهات مثيرة بعدد 3 مباريات في الذهاب، ومثلها في الإياب، على أن يلتقي الفريقان صاحبا الترتيب الأول والثاني بعد المباريات الـ 6 المقررة (ذهابا وإياباً)، على لقب بطولة الدوري في نهاية المطاف.

حفلت المباراة بالندية والقوة، نجح الشارقة في التفوق في الربع الأول بفارق كبير (23-12)، وردّ عليه النصر بتقدم كبير في الربع الثاني (25-14)، وحافظ العميد على تقدمه في الربع الثالث (21-19)، وعاد «الملك» في الربع الرابع بالتقدم (18-16)، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 74-74، ويتم اللجوء لوقت إضافي مدته 5 دقائق، نجح خلاله حسام الوكيل مدرب النصر في أن يقود فريقه إلى انتصار مهم للغاية بنتيجة (14-9)، لتنتهي المباراة للنصر 88-83.

وظهر أكثر من لاعب من النصر بمستوى مميز للغاية، ومنهم الأميركي مارفيل هاريس والذي سجّل 38 نقطة، والسنغالي مامادو سامب 16 نقطة، ومامادو ندياي 13 نقطة، إضافة إلى الجهد الرائع من صالح سلطان صاحب الخبرة الكبيرة، وسجل 3 نقاط، وحسن عبدالله 3 نقاط، وفيصل محمد 5 نقاط، وحمد حيدر 4 نقاط.

وبحسب جدول البطولة، يلتقي النصر في مباراته المقبلة مع البطائح، الأربعاء المقبل، على صالة نادي النصر بدبي، في حين يحل الشارقة ضيفاً على شباب الأهلي في الممزر بدبي.