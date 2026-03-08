الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اليرموك يحرز لقب بطولة اللؤلؤية الرمضانية

اليرموك يحرز لقب بطولة اللؤلؤية الرمضانية
8 مارس 2026 15:00


فيصل النقبي (الفجيرة)
اختتمت، مساء أمس، منافسات بطولة اللؤلؤية 12 الرمضانية لكرة القدم بتتويج فريق اليرموك بطلاً بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الساموراي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رياضية مميزة عكست النجاح التنظيمي للبطولة.
وشهد ختام البطولة حضور الدكتور محمد المر النقبي، رئيس المجلس البلدي في خورفكان، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات والرعاة الداعمين، الذين أشادوا بالمستوى الفني والتنظيمي المتميز الذي ظهرت به البطولة في نسختها الثانية عشرة، مؤكدين أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط المجتمعية وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الرياضة في أجواء رمضانية إيجابية.
وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 8 فرق تم توزيعها على مجموعتين، وأقيمت المنافسات بنظام الدوري في الدور التمهيدي قبل التأهل إلى الأدوار النهائية، وسط تنافس قوي بين جميع الفرق المشاركة.
ولم تقتصر فعاليات البطولة على المباريات فقط، بل تخللها العديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المصاحبة التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وشملت برامج ترفيهية ومسابقات للكبار والصغار، مما ساهم في خلق أجواء عائلية مميزة وجعل من البطولة ملتقى رياضياً واجتماعياً ناجحاً طوال أيام شهر رمضان المبارك.

أخبار ذات صلة
اختتام بطولة «مواهب المستقبل» لكرة القدم المصغرة بالفجيرة
اتحاد الكرة يُنظّم مهرجاناً كروياً للفتيات
الدورات الرمضانية
خورفكان
نادي خورفكان
كرة القدم
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©