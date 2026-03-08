اليرموك يحرز لقب بطولة اللؤلؤية الرمضانية



فيصل النقبي (الفجيرة)

اختتمت، مساء أمس، منافسات بطولة اللؤلؤية 12 الرمضانية لكرة القدم بتتويج فريق اليرموك بطلاً بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الساموراي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رياضية مميزة عكست النجاح التنظيمي للبطولة.

وشهد ختام البطولة حضور الدكتور محمد المر النقبي، رئيس المجلس البلدي في خورفكان، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات والرعاة الداعمين، الذين أشادوا بالمستوى الفني والتنظيمي المتميز الذي ظهرت به البطولة في نسختها الثانية عشرة، مؤكدين أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط المجتمعية وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الرياضة في أجواء رمضانية إيجابية.

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 8 فرق تم توزيعها على مجموعتين، وأقيمت المنافسات بنظام الدوري في الدور التمهيدي قبل التأهل إلى الأدوار النهائية، وسط تنافس قوي بين جميع الفرق المشاركة.

ولم تقتصر فعاليات البطولة على المباريات فقط، بل تخللها العديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المصاحبة التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وشملت برامج ترفيهية ومسابقات للكبار والصغار، مما ساهم في خلق أجواء عائلية مميزة وجعل من البطولة ملتقى رياضياً واجتماعياً ناجحاً طوال أيام شهر رمضان المبارك.