برشلونة «الأفضل» خلال القرن الحالي في «رحلة» الاحتفاظ بـ «الليجا»



عمرو عبيد (القاهرة)

بهدف وحيد وفوز صعب خارج الديار، حافظ برشلونة على فارق النقاط الـ 4 مع ريال مدريد، فوق قمة «الليجا»، ليستمر في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري، للموسم الثاني على التوالي، في مشهد لا يُعدّ غريباً على «العملاق الكتالوني»، الذي كان الفريق الأكثر نجاحاً في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، عدة مرات، خلال القرن الحالي.

وبعد 27 جولة من «الليجا»، رفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة، مُقابل 63 لغريمه «الملكي»، وهو الفارق الذي انتهت إليه النُسخة السابقة، 2024-2025، لمصلحة «البارسا» بـ 88 نقطة، مُقابل 84 لـ «الريال»، ورغم بعض العثرات في الفترة الأخيرة، إلا أن «بارسا فليك» يبدو مُصمماً على الاحتفاظ بلقب الدوري، حيث فاز بـ 4 مباريات وخسر واحدة في آخر 5 جولات، مقابل 3 انتصارات لريال مدريد وهزيمتين.

ويشهد التاريخ الحديث أن برشلونة، يتفوّق على الجميع، فيما يتعلق بقدرته على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، فمنذ بداية القرن الحالي، لم يبقَ «كأس الليجا» في خزانة أي فريق، لمدة موسمين متتاليين أو أكثر، مثلما كان الأمر مع «البارسا»، الذي كرّر هذا الإنجاز 4 مرات سابقة، خلال رُبع القرن الحالي، ويقترب كثيراً من حصد «الخامسة» هذا الموسم.

«البلوجرانا» هو مَنْ أرسى قواعد تلك «اللُعبة المُثيرة»، مع السنوات الأولى في القرن الـ 21، إذ تمكّن من الاحتفاظ بلقب الدوري، مرتين متتاليتين في موسمي 2004-2005 و2005-2006، وأتى ريال مدريد «وصيفاً» له في النُسختين، بفارق 4 ثم 12 نُقطة على الترتيب.

وعاد «البارسا» بعدها ليُحقّق «الثُلاثية المُتتالية» الوحيدة في القرن الحالي، عندما فاز بلقب «الليجا» في مواسم 2008-2009 و2009-2010 و2010-2011، متفوقاً على «الريال» 3 مرات، حيث أنهى الحملة الأولى بنجاح بفارق 9 نقاط، مقابل 3 في الموسم الثاني، و4 نقاط خلال التتويج الثالث.

وبلغ الصراع أشدّه بين «الغريمين الكبيرين» في موسمي 2014-2015 و2015-2016، حين حصد برشلونة اللقب الأول بفارق نقطتين عن ريال مدريد، ثم عاد في النُسخة الثانية ليُتوّج بفارق نُقطة وحيدة، وكان «البارسا» على موعد مع «الثُنائية الرابعة»، الأخيرة حتى الآن، في موسمي 2017-2018 و2018-2019، بفارق مُريح وتفوّق كامل على أتلتيكو مدريد، في المرتين.

ومنذ ذلك الوقت، لم ينجح أي فريق في الاحتفاظ بـ «الليجا» على الإطلاق، حيث فاز ريال مدريد بـ 3 ألقاب متفرقة، مقابل تتويج وحيد لـ «الأتليتي»، ورغم كل المعاناة المالية والفنية التي مر بها برشلونة في تلك الحقبة الأخيرة، إلا أنه فاز بلقبين في 2022-2023 و2024-2025، ورُبما يُعيد ذكريات إنجازاته الكبيرة هذا الموسم، حال تمكّنه من الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويُذكر أن ريال مدريد تمكّن من تحقيق نفس الإنجاز، مرة واحدة فقط، خلال القرن الحالي، عندما اقتنص لقبي الدوري في نُسختي 2006-2007 و2007-2008 توالياً، ولم يكن الأمر سهلاً أبداً في الموسم الأول، إذ خطف «الليجا» بفارق المواجهات المُباشرة مع برشلونة، بعد تساويهما في رصيد 76 نُقطة، لكن الوضع كان سهلاً في الموسم التالي على حساب فياريال.

ورغم ابتعاد «البارسا» عن التتويج، خلال المواسم الـ 5 الأولى من القرن الحالي، بعد احتفاظه بلقبي 1997-1998 و1998-1999 على التوالي، إلا أن ريال مدريد وفالنسيا لم يتمكّنا لاحقاً من فرض سيطرتهما المُطلقة على «الليجا»، بتبادلهما التتويج بين 2001 و2004، بجانب اللقب الأول الذي ذهب إلى ديبورتيفو لا كورونيا في 1999-2000.