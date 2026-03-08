الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال الآن في «عالم مُختلف» بعد 22 عاماً من آخر تتويج بـ «البريميرليج»

أرسنال الآن في «عالم مُختلف» بعد 22 عاماً من آخر تتويج بـ «البريميرليج»
8 مارس 2026 16:00

 

عمرو عبيد (القاهرة)
يملك أرسنال 7 نقاط زائدة على رصيد مانشستر سيتي، في سباق قمة «البريميرليج» بالموسم الحالي، بعد أن لعب «البلومون» مباراة واحدة أقل من «الجانرز»، ورغم توقّع استمرار السباق «الناري» بين الفريقين، حتى الجولات الأخيرة من البطولة الإنجليزية، إلا أن عُشّاق «المدفعجية» يحملون تفاؤلاً كبيراً هذه المرة، آملين أن يعود فريقهم إلى منصة تتويج «البريميرليج»، بعد 22 عاماً من الغياب، ووقتها، لم يكن هناك أي شيء في الكرة الأوروبية يُشبه الوضع الحالي.
أرسنال حصد آخر ألقابه في الدوري الإنجليزي، بفارق مُريح عن تشيلسي، وصيفه، بلغ 11 نُقطة، وكان مانشستر يونايتد وليفربول في «المُربع الذهبي»، بينما حلّ مانشستر سيتي في ذلك الموسم، 2003-2004، بالمركز الـ 16، هو ما يختلف تماماً عن الوضع الحالي في الكرة الإنجليزية، خاصة فيما يتعلق بـ «العملاق»، مانشستر سيتي، الذي بسط سيطرته في إنجلترا خلال الحقبة الحالية، مقابل التراجع «الهائل» لجاره، «اليونايتد»، والظهور الباهت لـ «الريدز» و«البلوز» في النُسخة الحالية.
وتحت قيادة أرسين فينجر، توهّج «كوكبة من النجوم» خلال ذلك التتويج الأخير، وعلى رأسهم الفرنسي «الأسطوري» تييري هنري، الذي كان هداف الفريق في جميع البطولات برصيد 39 هدفاً، ومعه مواطنه «المايسترو» روبير بيريز، بجانب باتريك فييرا، ينس ليمان، دينيس بيركامب، سو كامبل ونوانكو كانو، وغيرهم من «أيقونات» الكرة العالمية آنذاك.
وإذا كان «الجانرز» يملك فرصاً كبيرة في التتويج بلقب «البريميرليج» الحالي، فإنه يملك نفس الفُرص في سباق كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الذي بلغ المباراة النهائية فيه، ولديه نسبة توقعات كبيرة أيضاً للفوز بـ «الشامبيونزليج» للمرة الأولى في تاريخه، بعكس ما كان عليه الوضع قبل 22 عاماً، عندما اكتفى بحصد الدوري الإنجليزي، مقابل الخروج من نصف النهائي في الكأسين المحليين، ورُبع النهائي القاري، وحلّ وصيفاً في بطولة الدرع الخيرية.
أرسنال يعيش في «عالم مُختلف» تماماً على صعيد الكرة الأوروبية، لا يشبه ما كان عليه الوضع عام 2004، بأي «لمحة»، ففي إنجلترا نفسها، كان مانشستر يونايتد بطلاً لكأس الاتحاد والدرع الخيرية، مقابل تتويج مدلسبروه بكأس الرابطة، وإذا كان «الشياطين» يُجاهد لتجاوز انهيار المواسم السابقة وتحسين صورته، فإن «البورو» يلعب حالياً في «الشامبيونشيب».
مَنْ كان بطل «الليجا» في موسم 2003-2004؟ إنه فالنسيا، بفارق 5 نقاط عن برشلونة، في حين حلّ ريال مدريد «رابعاً» بفارق 7 نقاط عن البطل، أما أتلتيكو مدريد فكان بعيداً جداً في المركز السابع، أما «الكالشيو» فجاء من نصيب ميلان، بمنافسة مع روما ويوفنتوس، وحلّ إنتر ميلان رابعاً، بينما كان نابولي يلعب في الدرجة الثانية، ووقتها لم يتمكن بايرن ميونيخ أو باريس سان جيرمان من الفوز بلقبي «البوندسليجا» و«ليج ون»، كما اعتادا حالياً، بل كانا وصيفين لفيردر بريمن وليون، في مشاهد لا يُمكن للأجيال الحالية تخيلها.
الصورة كانت أكثر غرابة في البطولات القارية، لأن بورتو البرتغالي كان بطلاً لدوري أبطال أوروبا، على حساب موناكو الفرنسي، في غياب تام للأسماء الكبيرة الحالية بداية من نصف النهائي آنذاك، أما «كأس يويفا» بالمُسمى القديم للدوري الأوروبي، فحصده فالنسيا بعد الفوز على مارسيليا، في حين تُوّج ميلان بكأس السوبر القارية على حساب بورتو.
وعلى صعيد الكؤوس المحلية في كُبرى الدول الأوروبية، كان سرقسطة بطلاً لكأس الملك في إسبانيا، بالفوز على «جالاكتيكوس» ريال مدريد في النهائي، الذي ضم وقتها بيكهام وزيدان وفيجو وروبرتو كارلوس وراؤول وغيرهم، بينما حصد لاتسيو لقب الكأس الإيطالية، وفاز «سان جيرمان» بكأس فرنسا، وكان السوبر الإسباني من نصيب «الريال»، كما اقتنص يوفنتوس لقب السوبر من ميلان، في اختلاف كبير جداً وواضح، عن أوضاع أغلب تلك الفرق في الحقبة الحالية.

أخبار ذات صلة
هل يكسر تيودور الرقم القياسي لأقصر فترة تدريب في تاريخ البريميرليج؟
ليفربول يربط جرافينبرخ بعقد جديد حتى 2032
أرسنال
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
أرسين فينجر
كأس الرابطة الإنجليزية
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©