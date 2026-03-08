راسل يفوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا-1



ميلبورن (أ ب)

تُوِّج البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، اليوم الأحد، بسباق جائزة أستراليا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وجاء الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس الثاني، في المركز الثاني، ليحقق فريق مرسيدس أول مركزين للمرة الـ61 والأولى منذ عام سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى في 2024.

وقال راسل: «كنا نعلم أن الأمر سيكون صعباً. عندما وصلت إلى خط الانطلاق رأيت مستوى البطارية، ولم يكن لديّ أي طاقة تقريباً، فكانت انطلاقتي سيئة، وبصراحة خُضت بعض الصراعات القوية جداً مع تشارلز لوكلير».

وأضاف: «كنت معجباً للغاية لعبوري خط النهاية، ولكن بصراحة، أشكر الفريق كله لأنه مرّ وقت طويل قبل أن نحصل على هذه السيارة تحت أيدينا، وأنا متحمّس لبدء السباقات القادمة بطريقة أفضل».

وجاءت بداية راسل، صاحب مركز الانطلاق الأول بطيئة، وكذلك أنتونيلي الذي تراجع للمركز السابع، ما أتاح لتشارلز لوكلير، سائق فيراري، مستفيداً من شاحن التيربو الأصغر الذي وفّر استجابة أسرع وانطلاقة أفضل، أن ينتزع الصدارة عند المنعطف الأول. بعد ذلك دخل لوكلير في صراع على الصدارة مع راسل، حيث تبادلا التجاوز أكثر من مرة، قبل نشر السيارة الافتراضية للأمان في اللفّة 12 بسبب توقف سيارة رد بول الخاصة بإيزاك حجار، وهو ما تزامن مع دخول سيارتي مرسيدس إلى منطقة الصيانة.

وشعر زميل راسل بالارتياح مرة أخرى بعد تمكّنه من العودة إلى المركز الثاني، بعد أن تراجع إلى السابع في البداية قبل أن يشق طريقه مرة أخرى نحو مراكز منصة التتويج. وقال أنتونيلي: «نعم السباق كان مذهلاً. في اللفات القليلة الأولى، التجاوز يكون قوياً جداً بحيث يمنحك الكثير من الحركة والإثارة. لذلك، كان ممتعاً جداً في البداية، والآن قليل من الراحة ونتطلع إلى سباق الصين».

وجاء لوكلير في المركز الثالث ليصعد على منصة التتويج للمرة الأولى مع فيراري منذ سباق المكسيك العام الماضي، لكن السائق البالغ من العمر 28 عاماً شعر بالإحباط بعدما ضاعت فرصة محتملة للفوز، عقب خطأ فيراري بعدم مجاراة التفكير السريع لمرسيدس والدخول إلى الصيانة بتكلفة زمنية منخفضة خلال فترة السيارة الافتراضية للأمان، بينما كان باقي السائقين يقودون بوتيرة أبطأ.

ومع ذلك، لم يكن لوكلير يعتقد أن الفوز كان ممكناً. وقال: «لا أعتقد ذلك، ربما أنا على خطأ. نعم كان يبدو أن فريق مرسيدس أسرع منا قليلاً، ولكن ربما ليس بالقدر الذي شاهدناه بالأمس، وهذا أمر جيد. لكن لا أعتقد أننا كنا قادرين على الفوز».

وجاء البريطاني لويس هاميلتون، زميل لوكلير، في المركز الرابع. وفي وقت سابق، شعر المشجعون الأستراليون في المدرجات بصدمة كبيرة بعد خروج سائق مكلارين أوسكار بياستري من السباق، إثر حادث أثناء توجهه إلى خط الانطلاق عند مخرج المنعطف الرابع، ويرجّح أن يكون السبب زيادة مفاجئة في الطاقة بوحدة المحرك، ما حرمه من خوض سباقه على أرضه قبل بدايته.

واحتل لاندو نوريس، سائق مكلارين الوحيد في السباق، المركز الخامس. ولم يكتف نوريس، حامل اللقب، بالعودة من خارج المراكز العشرة بعد انطلاقة بطيئة، بل وفي اللفات الأخيرة تصدّى لماكس فيرستابن، سائق ريد بول، الذي انطلق من المركز العشرين على شبكة الانطلاق ليصل إلى المركز السادس بعد 58 لفة.

وجاء أوليفر بيرمان في المركز السابع، بعد أن بدأ من المركز الثاني عشر، وكان سائق هاس الوحيد الذي أنهى السباق ضمن الفائزين بالنقاط، بينما أنهى زميله إستيبان أوكون السباق في المركز الحادي عشر. وتقدم بيرمان على الوافد الجديد الوحيد في 2026، أرفيد ليندبلاد، الذي جمع أربع نقاط في ظهوره الأول في فورمولا-1 ليحتل المركز الثامن، رغم أنه وصل للمركز الرابع أثناء السباق.

وجاء جابرييل بوتوليتو في المركز التاسع ليمنح فريق أودي الألماني أولى نقاطه في أول سباق له، بينما أنهى بيير جاسلي، من فريق ألبين، السباق في المركز العاشر، ليحرز أول نقطة له منذ سباق جائزة ساو باولو الكبرى العام الماضي.