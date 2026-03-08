الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«التداوي» يُتَوَّج بلقب الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية

«التداوي» يُتَوَّج بلقب الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية
8 مارس 2026 16:30

 

دبي (الاتحاد)

تُوِّج فريق التداوي بلقب بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، بعد تغلّبه على فريق يازار بنتيجة (3 - 2) في المباراة النهائية، وقلب التداوي تأخره بشوطين إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بعدما خسر الشوطين الأول والثاني بنتيجتي 21-25 و14-25، قبل أن يعود ويحسم الأشواط الثلاثة التالية بنتائج 25-21 و25-20 و15-7.
وكرّم الفائزين خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وإسماعيل الهاشمي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي، مدير الدورة، بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
وتسلّم لاعبو فريق التداوي، الذي يضم عدداً من نجوم فريق كونيو الإيطالي، الميداليات الذهبية وكأس البطولة، إلى جانب الجائزة المالية البالغة 600 ألف درهم، فيما تسلّم فريق يازار، الذي يضم نخبة من نجوم الدوري الإماراتي، الميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني البالغة 500 ألف درهم، ونال فريق السماوي المركز الثالث بعد فوزه على فريق إم آي إن إنفستمنت، وحصل على جائزة 400 ألف درهم.
وعلى صعيد الجوائز الفردية، فاز اللاعب ميشيل فيدريزي من فريق التداوي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال دومينيكو كافاتشيني من فريق التداوي جائزة أفضل لاعب حر (ليبرو)، وفاز لورينزو سالا من فريق التداوي بجائزة أفضل مرسل، فيما حصل حمزة حمدي الصافي من فريق يازار على جائزة أفضل حائط صد، وتُوِّج ميشيل بارانوفيتش من فريق التداوي بجائزة أفضل مُعِدٍّ، وفاز أنتون من فريق السماوي بجائزة أفضل ضارب.
كما كرّم خلفان بلهول عدداً من الرعاة والداعمين للدورة، وتسلّم الدروع كلٌّ من: أحمد الحسيني، من الراشدين للاستثمار، وعبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات – المجمعات والمناطق الحرة دي بي ورلد دول مجلس التعاون الخليجي، شوقي سجواني، راميش سيدامبي، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، وسالم دهماني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي الحرة، وعبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام.
وتسلّم الدروع أيضاً: عبدالرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت ورئيس فريق الرياضة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وماجد الزرعوني، مدير إدارة عمليات الإسعاف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومروان إبراهيم حاجي ناصر، المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، وجاسم محمد، رئيس قسم الفعاليات في شرطة دبي، وعمر البلوشي، مدير العمليات والتجارة في ميدان، وخليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية.
وكرّم خلفان بلهول، يرافقه سعيد حارب، وحسن المزروعي، وعيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، الفائزين في بطولة كرة السلة (3 × 3)، عقب المنافسات التي شهدت مشاركة واسعة في مختلف الفئات.
وتُوِّج فريق زعبيل 2 بلقب فئة الرجال المفتوحة، فيما حلّ فريق زعبيل 1 في المركز الثاني، وجاء فريق بولرز ثالثاً، وفي منافسات السيدات المفتوحة، أحرز فريق فاير سكواد المركز الأول، وجاء فريق سندريلا ستوريز في المركز الثاني، وحلّ فريق ستيلرز ثالثاً.
وفي فئة تحت 17 سنة، نال فريق دبي هوبس إيليت المركز الأول، فيما جاء فريق وايلدكاتس في المركز الثاني، وحلّ فريق لاست شوت في المركز الثالث.

الكرة الطائرة
السلة الثلاثية
دورة ند الشبا الرياضية
مجلس دبي الرياضي
