الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»

«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
8 مارس 2026 17:30


علي معالي (أبوظبي)
استعاد فريق الشارقة بريقه من جديد، برقم قياسي يحققه لأول مرة هذا الموسم، عندما سجّل 4 أهداف في الشوط الأول، وكانت آخر مرة نجح فيها «الملك» في هز شباك المنافسين برباعية نظيفة خلال الشوط الأول منذ 1407 أيام، عندما فاز على العروبة في موسم 2021-2022، ضمن الجولة 21، وانتهت تلك المباراة يومها 5-0، منها 4 في الشوط الأول سجّلها البرازيلي جوستافو في الدقيقة العاشرة، والبرازيلي الآخر برنارد دوارتي، في الدقيقة 33، وهدفان عن طريق كايو لوكاس في الدقيقتين 42، و44.
والفوز هذه المرة جاء على مصلحة دبا ليقفز الفريق للمركز الثامن، ويتنفس الصعداء نسبياً، بعد سلسلة من عدم تحقيق الانتصارات على المستويين، المحلي والقاري، وصلت إلى 4 مباريات بالهزيمة من عجمان 3-2، ثم الجزيرة 5-0، بدوري أدنوك للمحترفين، وعلى المستوى القاري من ناساف الأوزبكي 2-1، والتعادل مع الدحيل القطري 1-1، في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وجاءت السهرة الرمضانية الكروية الأخيرة لتُعيد الثقة من جديد للفريق، والوصول إلى النقطة 20، قبل أن يلتقي النصر الأربعاء المقبل في الجولة الـ 19 من دوري أدنوك.
من جانبه، عبّر البرتغالي خوسيه مورايش مدرب الشارقة عن سعادته بما قدمه «الملك» في المباراة، خاصة في الشوط الأول، قائلاّ: «لعبنا بالطريقة التي نتمناها ونجحنا في تسجيل 4 أهداف، وهذا خير دليل على أننا كنا في حالة جيدة للغاية، وهذا بالطبع مصدر سعادة كبيرة لي، ونبحث عن المضي قُدُماً في تطوير هذا المستوى، ومن الأشياء المهمة التي حدثت بالمباراة أمام دبا، أنها منحتنا الفرصة للدفع بـ 4 لاعبين صغار، وهو أمر جيد ليكونوا من البدائل المهمة للفريق خلال الفترة المقبلة، وكان للتعاون الكبير بين جميع العناصر في أرض الملعب الدور البارز فيما تحقق من نتيجة ومستوى».
وقال: «حققنا الفوز، وهو أمر مهم، ولكن علينا معالجة طريقتنا في اللعب، والمشاكل التي واجهتنا في المباريات الأخيرة، وهدفنا هو إصلاح الأوضاع، من أجل أن يكون لدينا إمكانيات أفضل، وهناك الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به خلال الفترات المقبلة، ولحسن الحظ يدرك لاعبو الفريق ذلك جيداً، وما يتعين عليهم القيام به».
وعن عدم تواجد كايو لوكاس في تشكيلة المباراة قال مورايش: «غاب كايو للإصابة وقد يحتاج إلى عملية جراحية في المستقبل».

أخبار ذات صلة
العين والوحدة يتصدران صراع الأرقام الفردية في «دوري أدنوك»
15 ألف درس ومحاضرة في النصف الأول من رمضان بالشارقة
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
دورينا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©