«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»



علي معالي (أبوظبي)

استعاد فريق الشارقة بريقه من جديد، برقم قياسي يحققه لأول مرة هذا الموسم، عندما سجّل 4 أهداف في الشوط الأول، وكانت آخر مرة نجح فيها «الملك» في هز شباك المنافسين برباعية نظيفة خلال الشوط الأول منذ 1407 أيام، عندما فاز على العروبة في موسم 2021-2022، ضمن الجولة 21، وانتهت تلك المباراة يومها 5-0، منها 4 في الشوط الأول سجّلها البرازيلي جوستافو في الدقيقة العاشرة، والبرازيلي الآخر برنارد دوارتي، في الدقيقة 33، وهدفان عن طريق كايو لوكاس في الدقيقتين 42، و44.

والفوز هذه المرة جاء على مصلحة دبا ليقفز الفريق للمركز الثامن، ويتنفس الصعداء نسبياً، بعد سلسلة من عدم تحقيق الانتصارات على المستويين، المحلي والقاري، وصلت إلى 4 مباريات بالهزيمة من عجمان 3-2، ثم الجزيرة 5-0، بدوري أدنوك للمحترفين، وعلى المستوى القاري من ناساف الأوزبكي 2-1، والتعادل مع الدحيل القطري 1-1، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت السهرة الرمضانية الكروية الأخيرة لتُعيد الثقة من جديد للفريق، والوصول إلى النقطة 20، قبل أن يلتقي النصر الأربعاء المقبل في الجولة الـ 19 من دوري أدنوك.

من جانبه، عبّر البرتغالي خوسيه مورايش مدرب الشارقة عن سعادته بما قدمه «الملك» في المباراة، خاصة في الشوط الأول، قائلاّ: «لعبنا بالطريقة التي نتمناها ونجحنا في تسجيل 4 أهداف، وهذا خير دليل على أننا كنا في حالة جيدة للغاية، وهذا بالطبع مصدر سعادة كبيرة لي، ونبحث عن المضي قُدُماً في تطوير هذا المستوى، ومن الأشياء المهمة التي حدثت بالمباراة أمام دبا، أنها منحتنا الفرصة للدفع بـ 4 لاعبين صغار، وهو أمر جيد ليكونوا من البدائل المهمة للفريق خلال الفترة المقبلة، وكان للتعاون الكبير بين جميع العناصر في أرض الملعب الدور البارز فيما تحقق من نتيجة ومستوى».

وقال: «حققنا الفوز، وهو أمر مهم، ولكن علينا معالجة طريقتنا في اللعب، والمشاكل التي واجهتنا في المباريات الأخيرة، وهدفنا هو إصلاح الأوضاع، من أجل أن يكون لدينا إمكانيات أفضل، وهناك الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به خلال الفترات المقبلة، ولحسن الحظ يدرك لاعبو الفريق ذلك جيداً، وما يتعين عليهم القيام به».

وعن عدم تواجد كايو لوكاس في تشكيلة المباراة قال مورايش: «غاب كايو للإصابة وقد يحتاج إلى عملية جراحية في المستقبل».