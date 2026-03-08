نوريس يحذّر من «حادث كبير» قد يهدد السائقين والجماهير في الفورمولا-1



ملبورن (د ب أ)

أعرب لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، عن مخاوفه من أن فورمولا-1 على حافة حادث «فظيع» قد يعرّض السائقين والجماهير للخطر، في الوقت الذي زاد فيه ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، من الشكوك حول مستقبله في الرياضة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن جورج راسل، سائق مرسيدس، أكد مكانته كأحد أبرز المرشحين للقب بعد فوزه المثير في سباق الجائزة الكبرى الافتتاحي للموسم في أستراليا اليوم الأحد. وحصل كيمي أنتونيلي على المركز الثاني لينهي فريق مرسيدس السباق محتلاً المركزين الأول والثاني، فيما جاء ثنائي فيراري تشارلز لوكلير ولويس هاميلتون في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

افتتح نوريس حملة الدفاع عن لقبه باحتلال المركز الخامس، بفارق 51 ثانية خلف راسل، وبعدها وجّه انتقادات للوائح فورمولا-1 المثيرة للجدل، يوفر وضع «التجاوز» الجديد دفعة مفاجئة في السرعة للسائق، تمكّنه من مهاجمة منافس يتباطأ لاستعادة شحن بطاريته، وهو ما يخلق فارقاً كبيراً في السرعة بين السيارتين.

وقال نوريس، الذي أشار في وقت سابق في ملبورن إلى أن فورمولا ابتعدت عن أفضل سيارات تم صنعها إلى الأسوأ: «الأمر أشبه بالفوضى، وسنواجه حادثاً كبيراً، وهذا أمر مؤسف لأننا نقود ونحن ننتظر فقط حدوث شيء قد يسير بشكل سيئ للغاية، وهذا ليس وضعاً مريحاً على الإطلاق».

وأضاف: «اعتماداً على ما يفعله السائقون، يمكن أن يصل فارق السرعة عند الاقتراب إلى 30 أو 40 أو حتى 50 كيلومتراً في الساعة. وعندما يصطدم سائق بآخر بهذه السرعة، فقد تنطلق السيارة في الهواء وتتجاوز الحاجز، ما قد يسبب أضراراً كبيرة للسائق نفسه وربما للآخرين أيضاً، وهذا أمر مروع التفكير فيه».

وقال فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، والذي أنهى السباق في المركز السادس، بعد عودته من المركز العشرين إلى السادس: «أنا أحب التسابق، لكن لكل شيء حدود. أعتقد أن فورمولا-1 والاتحاد الدولي للسيارات مستعدان للاستماع، لكنني آمل أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات».

وأضاف: «ليس الأمر أنني الوحيد الذي يقول ذلك. نحن لا ننتقد لمجرد الانتقاد، بل هناك سبب لذلك. نريد أن تبقى فورمولا-1 كما هي، فورمولا -1 حقيقية بأقصى قوة، لكن اليوم لم يكن الأمر كذلك. وأكد: «ما يجب أن تقلق بشأنه هو القوانين. عليهم التركيز على ذلك. هم يطرحون الأسئلة وأنا أقدّم رأيي حول ما أودّ رؤيته وما أعتقد أنه أفضل للرياضة، لأنني أهتم بها حقاً، وأحب التسابق، وأريده أن يكون أفضل مما هو عليه الآن».