راسل: أعطوا حقبة «فورمولا -1» الجديدة فرصة



ملبورن (رويترز)

حثّ جورج راسل النقاد على إعطاء الوقت الكافي للوائح الجديدة الشاملة في بطولة العالم لسباقات فورمولا -​1 للسيارات لإثبات جدواها، بعد فوز سائق مرسيدس بسباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي للموسم، اليوم الأحد.

وانتقد سائقون بارزون، بينهم بطل العالم أربع ⁠مرات ماكس فرستابن والمدافع عن اللقب لاندو نوريس، المحركات الهجينة الجديدة ​التي تركز بشكل أكبر على إدارة الطاقة وتجديدها.

وقال راسل، ​الذي فاز من المركز الأول، متقدماً ⁠على ​زميله كيمي أنتونيلي بعد حصول مرسيدس على أول مركزين في السباق، إن منافسيه قد يشعرون باختلاف إذا كانوا قد عبروا خط النهاية أولاً في حلبة ألبرت بارك اليوم.

وقال في ‌مؤتمر صحفي عقب السباق: «الجميع يسرع لانتقاد الأشياء. عليك أن ‌تجربها أولاً. نحن 22 سائقاً. عندما كان لدينا أفضل السيارات وكنا في قمة السعادة بينما كان الجميع يشتكي ​من سوء السباق، الآن السائقون ليسوا سعداء تماماً والجميع قال إنه كان سباقاً رائعاً. لذلك لا يمكنك الحصول على كل شيء».

وقال نوريس إن السيارات انتقلت من «الأفضل إلى الأسوأ» بعد التجارب التأهيلية أمس السبت، وكرّر انتقاده بعد ‌أن احتل المركز الخامس في ​السباق اليوم، وقال: إنه أمر مؤسف ومصطنع للغاية، يعتمد على ما تقرر وحدة الطاقة أن تفعله وتفعله بشكل عشوائي في بعض الأحيان، «تتجاوزك خمس سيارات أو لا ​يمكنك فعل أي شيء ‌حيال ⁠ذلك في بعض الأحيان. لا يمكننا تغيير أي ‌شيء في هذا الشأن، لذلك لا فائدة من قول المزيد، ولكن ليس بالنسبة لي».

ومع ⁠ذلك، قال فرستابن إنه يأمل أن تستمع فورمولا -1 ​والاتحاد الدولي للسيارات إلى الشكاوى وتقوم بإجراء تغييرات.

وقال سائق رد بول: «سواء كنا سائقين أو مشجعين، نريد الأفضل فقط لهذه الرياضة. نحن لا ننتقد لمجرد الانتقاد، نحن ننتقد لسبب، نريد أن تكون فورمولا -1 كما تعرفون، فورمولا -1 ​حقيقية ومثيرة. اليوم بالطبع، مرة أخرى، لم ​يكن الأمر كذلك».