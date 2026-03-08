الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج

178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
8 مارس 2026 19:00


العين (وام)
نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة تحدي حفيت الرياضي للشطرنج الخاطف 2026 في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بمشاركة واسعة تجاوزت 178 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 30 دولة وذلك في إطار الحراك الرياضي والمجتمعي الذي تشهده مدينة العين ضمن النسخة الثانية من فعاليات «تحدي حفيت الرياضي».
وشهدت البطولة منافسات قوية على مدار تسع جولات من الشطرنج الخاطف، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة الدوليين وأصحاب الألقاب الدولية، ما أضفى مستوى فنياً عالياً وإثارة كبيرة على مجريات البطولة.
وافتتح الجولة الأولى من البطولة المستشار الدكتور محمد صالح بن عبدالله الزرعوني، بحضور هشام علي الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، حيث شهدت البطولة أجواء تنافسية قوية بين اللاعبين المشاركين.
وأسفرت نتائج البطولة عن فوز اللاعب الفلبيني أوليفر ديماكيلينج بالمركز الأول بعد أداء مميز خلال الجولات التسع، ليحسم لقب البطولة بجدارة.
وأقيمت البطولة بإشراف طاقم تحكيم إماراتي برئاسة الحكم الدولي موزه المعمري رئيسة الحكام، وبمشاركة الحكام عبدالله علي، وماجد عبدولي، وسلمان الطاهر، الذين أداروا المنافسات بكفاءة عالية وأسهموا في تنظيم الجولات بسلاسة واحترافية.
كما شهدت البطولة تألق عدد من اللاعبين الإماراتيين، حيث حصل عمار السيدراني على جائزة أفضل لاعب إماراتي، بينما فازت اللاعبة وافية المعمري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية في البطولة.
يذكر أن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية قام بتنظيم بطولة شطرنج خاصة لأصحاب الهمم، استضافها نادي العين لأصحاب الهمم، ضمن فعاليات «تحدي حفيت الرياضي»، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، في مبادرة تعكس حرص النادي على تعزيز الدمج المجتمعي وتمكين مختلف فئات المجتمع من ممارسة اللعبة والمشاركة في الأنشطة التنافسية.

