«أوشن أير» يحرز لقب بطولة رأس الخيمة الثالثة لكرة الطائرة



رأس الخيمة (وام)



توج الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة، فريق «أوشن أير» بلقب بطولة رأس الخيمة الثالثة للكرة الطائرة 2026.

جاء ذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت وسط أجواء رياضية مميزة، وبحضور سعيد العاجل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع.

وحصد الفريق البطل المركز الأول عن جدارة واستحقاق عقب مباراة نهائية قوية اتسمت بالإثارة والندية، بينما حل فريق «أم إي إتش 2» في المركز الثاني.

وكرّم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، الفرق الفائزة والجهات الداعمة والرعاة؛ تقديراً لدورهم الفاعل في إنجاح الحدث الرياضي، وشمل التكريم مجموعة الغواص بصفتها الراعي الرسمي للبطولة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع بصفته الراعي الذهبي.

بدورها، قدمت اللجنة المنظمة برئاسة جاسم أحمد الدبل تكريماً خاصاً للشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، تقديراً لرعايته الكريمة للحدث، ودعمه المتواصل للأنشطة الرياضية المجتمعية في الإمارة.

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة، مثمناً الدور المتميز والكفاءة العالية لشباب رأس الخيمة في تنظيم وإدارة البطولة، وأكد أن هذه الجهود تعكس روح المبادرة والتميز لدى أبناء الإمارة.

وأوضح أن البطولات الرياضية المجتمعية تسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقافة الرياضة للجميع، وترسيخها كأسلوب حياة، فضلاً عن دورها في استقطاب الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وخلق روح تنافسية إيجابية، بما ينسجم تماماً مع توجهات دولة الإمارات في دعم القطاع الرياضي، وتحسين جودة الحياة.

وقد أسدل الستار على منافسات البطولة بإشادة واسعة من المشاركين والجمهور بالمستوى الفني المتقدم وحسن التنظيم، مما يرسخ مكانة البطولة محطة رياضية سنوية بارزة تدعم الحركة الرياضية، وتعزز المشاركة المجتمعية في إمارة رأس الخيمة.