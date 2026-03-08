الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ساوثمبتون إلى ربع نهائي كأس إنجلترا عبر بوابة فولهام

ساوثمبتون إلى ربع نهائي كأس إنجلترا عبر بوابة فولهام
8 مارس 2026 20:45

 
لندن (أ ف ب)

فاجأ ساوثمبتون الذي يلعب في دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، مضيفه فولهام وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بالفوز القاتل عليه 1-0 الأحد.
وحسم روس ستيوارت الانتصار على ملعب «كرايفن كاتيدج» في الوقت بدلاً من الضائع بركلة جزاء، ملحقاً بفريق المدرب البرتغالي ماركو سيلفا هزيمة محرجة.
ويمكن القول أن ماركو سيلفا دفع ثمن مجازفة غير موفّقة، بعدما أجرى تسعة تعديلات على التشكيلة التي خسرت أمام الجار وست هام 0-1 الأربعاء في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.
وخطف ساوثمبتون الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع بعد عرقلة الإيرلندي فين أزاز من قبل المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن في المنطقة المحرمة.
ويخوض ساوثمبتون الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، ربع النهائي لأول مرة منذ 2022.
وجاء تأهله إلى ربع النهائي في يوم مميز، إذ ارتدى لاعبوه قميصاً أصفر احتفالاً بمرور 50 عاماً على ارتداء الفريق اللون ذاته خلال نهائي كأس إنجلترا 1976، عندما سجل بوبي ستوكس هدف الفوز المفاجئ على مانشستر يونايتد في ويمبلي حين كان النادي في الدرجة الثانية.
ولا يزال الجيل الحالي بعيداً عن معادلة إنجاز رجال لوري ماكمينيمي، لكن فريق المدرب الألماني توندا إيكرت لم يخسر في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات، وهو يلاحق حلم كأس إنجلترا، إضافة إلى السعي لبلوغ ملحق الصعود إلى الدوري الممتاز.
وفي مفاجأة ثانية، أقصى بورت فايل من المستوى الثالث ضيفه سندرلاند 1-0، وأحرز النيوزيلندي بن واين برأسية هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، ليقود بذلك فريقه إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1954.
وتُعتبر هذه المفاجأة هي الأكبر حتى الآن في هذا الدور، على اعتبار أن بورت فايل يحتل المركز الأخير في ترتيب «ليج وان»، كما أنه أقال مدربه السابق دارن مور في يناير، وعيّن الأسترالي جون برادي البالغ 50 عاماً، بدلاً منه.

ساوثمبتون
فولهام
كأس إنجلترا
الكرة الإنجليزية
