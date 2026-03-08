الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«زاندفورت» و«رماس» و«تجاريد» أبطال «الكلاسيك» والديستاف بجبل علي

«زاندفورت» و«رماس» و«تجاريد» أبطال «الكلاسيك» والديستاف بجبل علي
8 مارس 2026 21:15

 

عصام السيد (دبي)
توج «زاندفورت» لأبوبكر إقدورة بلقب جبل علي كلاسيك (شروط)، وحلق «رماس» لآر آر آر للسباقات بلقب الوصل كلاسيك، فيما حصدت «تجاريد» لسكاي للسباقات بلقب جبل علي ديستاف، في السباقات الرئيسية خلال السباق العاشر لمضمار جبل علي، الذي أقيم اليوم برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتألف من 7 أشواط، بلغت قيمة جوائزها 958 ألف درهم، برعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية.
وفرض الجواد «موهوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسن، أفضليته في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر سباق تكافؤ (0-80) للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب كأس مضمار سباق نيوبري - سباق داعم التحفيزي، وقيمة جائزته 86.000 درهم.
وجاء فوز «زاندفورت» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج اوشي في الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1400 متر على لقب سباق جبل علي كلاسيك «شروط» للخيول المهجنة الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250 الف درهم برعاية طيران الإمارات ـ سباق داعم التحفيزي.
وفازت «تجاريد» بإشراف أنطونيو سنترا، وجوليو اولاسكواجا، وقيادة دانيال تودهوب بالمركز الأول في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب سباق جبل علي ديستاف «شروط» للمهرات المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وقيمة جائزته 200 الف درهم برعاية أي آر أم القابضة ـ سباق داعم التحفيزي.
ونال «رماس» لآر آر آر للسباقات بإشراف بوبات سيمار وقيادة ادري فريز بالشوط السادس لمسافة 1600 متر، على لقب سباق الوصل كلاسيك «شروط» للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وقيمة جائزته 200 الف درهم برعاية أي آر أم القابضة ـ سباق داعم التحفيزي.
ونال «أف استتار» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل وقيادة كونور بيسلي بجائزة الشوط الأول لمسافة 1200 متر سباق تكافؤ (0-70)، للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، على لقب كأس بورشه، وقيمة جائزته 50 ألف درهم.
وفاز «نو إسكيب» لابوبكر أقدورة، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1000 متر سباق تكافؤ (0-90) للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب الشعفار للاستثمار، وقيمة جائزته 100 ألف درهم.
وكان مسك الختام «فروستفاير» الذي منح الثلاثية «هاتريك» للمالك أبوبكر إقدورة، والمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي بفوز مريح بالشوط السابع لمسافة 1950 متراً، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب بنك دبي التجاري، وقيمة جائزته 72 ألف درهم.
وتقدم الحضور المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير سباقات سموه، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.

