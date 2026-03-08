الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الكرة يُنظّم مهرجاناً كروياً للفتيات

اتحاد الكرة يُنظّم مهرجاناً كروياً للفتيات
8 مارس 2026 22:09

 
دبي (الاتحاد)

بمناسبة يوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النسائية، نظّم اتحاد الكرة مهرجاناً كروياً للفتيات، في إطار جهوده المستمرة لتطوير كرة القدم النسائية في الدولة.
وشهدت الفعاليات التي أقيمت اليوم على ملاعب اتحاد الكرة في دبي بمشاركة واسعة من اللاعبات من مختلف الفئات العمرية، حيث تضمن البرنامج عدداً من المباريات والأنشطة الكروية التفاعلية التي أقيمت في أجواء رياضية مميزة.
ويواصل اتحاد الكرة تنظيم مثل هذه الفعاليات والبرامج التطويرية بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إطار دعم مسيرة كرة القدم النسائية الإماراتية، بما يسهم في تعزيز حضورها على المستويين المحلي والخارجي.
وجاء تنظيم هذه المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

