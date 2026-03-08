«أوقفوا تقنية الفار».. واقعة مثيرة للجدل في الدرجة الثانية بألمانيا



برلين (د ب أ)

قام شخصان ملثمان بفصل التيار الكهربائي عن شاشة الملعب أثناء مراجعة حكام ألماني لضربة جزاء عبر الشاشة من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد.

واتجه حكم مباراة بروسيا مونستر ضد هيرتا برلين إلى الشاشة، لكن عندما وصل إليها، وجدها سوداء. ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن أحد أفراد الأمن قوله إن الأمر كان «تخريباً»، وأكد النادي ذلك لاحقاً.

وجاء في بيان على موقع بروسيا مونستر الرسمي: «يأسف النادي لهذا الحادث، وسيبذل قصارى جهده لتحديد هوية المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم، وقد تم اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. ووفقا للنتائج الأولية، كان هذا العمل مخططاً له».

ورفعت لافتة لفترة وجيزة في مدرجات مشجعي مونستر خلال المباراة كتب عليها: «أوقفوا تقنية الفار». وأبدى قائد الفريق تأييده لما بدا أنه تصرف المشجعين. وقال جوريت هندريكس لقناة سكاي نيوز: «جماهيرنا أسطورية، يبذلون كل ما في وسعهم لدعمنا، أعتقد أن قرار أحد المشجعين بإيقاف المباراة كان صائبا، لأن الجماهير تتمنى لنا الفوز بشدة، وإذا بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق ذلك، فأنا أتفهم ذلك تماما».

وفي إعلانه في الملعب بعد عجزه عن مراجعة ركلة جزاء محتملة لهيرتا، أشار الحكم فيليكس بيكل بوضوح إلى أن (فار) هي من اعتبرت اللقطة خطأ وليس بقرار منه.

وسجل فابيان ريس ركلة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليمنح هيرتا التقدم 1- صفر قبل نهاية الشوط الأول، وانتهت المباراة بفوز هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف.

وشهدت كرة القدم الألمانية نهاية أسبوع مثيرة للجدل فيما يتعلق بالحكام. وتعرض المذيع الداخلي بملعب كولون لانتقادات من ناديه لانتقاده قرارات التحكيم مرتين عبر مكبرات الصوت خلال خسارة فريقه بهدف مقابل هدفين على أرضه أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني أمس السبت.

وأصدرت اللجنة العليا للحكام في المانيا، بينا لقناة «آيه آر دي» الألمانية، ووصفت تلك التصريحات بأنها غير مقبولة، فيما قدم المذيع الداخلي، مايكل تريبل، اعتذاره.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات أنتسايجر»: «لقد صدرت تعليقاتي في لحظة غضب، بدافع الإحباط من تقنية (فار)، التي أضرت بنا مرارا وتكرارا هذا الموسم».

من جانبها اعترفت اللجنة العليا للحكام بأن كولون كان يستحق ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث لم يتم احتساب لمسة يد على يان كوتو مدافع دورتموند.