وفاة لاعبة ناشئة في أوكسفورد خلال مباراة أمام فولهام

وفاة لاعبة ناشئة في أوكسفورد خلال مباراة أمام فولهام
8 مارس 2026 23:06


لندن (د ب أ)
أعلن نادي أكسفورد يونايتد المنافس في دوري البطولة الإنجليزي لكرة القدم (دوري الدرجة الأولى) اليوم الأحد وفاة لاعبة فريق الناشئات أميليا أبلين البالغة من العمر 15 عاماً، بعد تعرضها لحالة إغماء مفاجئة خلال مباراة لأكاديمية الفتيات.
وأكد أوكسفورد أمس السبت أن واقعة طبية خطيرة حدثت أثناء مباراة جمعت بين أكسفورد وفولهام في مركز تدريبات النادي، قبل أن يؤكد في بيان رسمي اليوم الأحد خبر وفاة اللاعبة الشابة.
وذكر أوكسفورد في بيان عبر منصة «إكس»: «ببالغ الحزن نعلن وفاة لاعبة الأكاديمية أميليا أبلين البالغة من العمر 15 عاماً. قلوب الجميع في نادي أكسفورد يونايتد وتعازيهم الصادقة مع عائلة أميليا وأصدقائها وزميلاتها في الفريق والمدربين».
وأعرب النادي عن تقديره للجهود التي بذلها الجهاز الطبي في أكسفورد يونايتد ونادي فولهام، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ، مؤكدا أنه سيقدم الدعم اللازم لعائلة اللاعبة وجميع المتأثرين بهذا الحدث المأساوي، مع المطالبة باحترام خصوصية العائلة في هذا الوقت العصيب.
وتقرر تأجيل مباراة فريق سيدات أكسفورد ضد ريال بيدفورد التي كانت مقررة اليوم الأحد.

