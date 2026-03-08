الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اختتام بطولة «مواهب المستقبل» لكرة القدم المصغرة بالفجيرة

اختتام بطولة «مواهب المستقبل» لكرة القدم المصغرة بالفجيرة
8 مارس 2026 23:23


الفجيرة (وام)
اختتمت مساء أمس منافسات النسخة الثالثة لبطولة «مواهب المستقبل» لكرة القدم المصغرة في إمارة الفجيرة، برعاية وحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.
وتوج فريق «بن عليان» باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «شتيوي» بركلات الترجيح 3-2.
نظمت البطولة مفوضية كشافة الفجيرة، بإشراف اتحاد الرياضة للجميع، بهدف اكتشاف المواهب من 12 عاما، بمشاركة 8 فرق على مدار 4 أيام بنظام خروج المغلوب.
وأثنى سعيد العاجل، رئيس اتحاد الرياضة للجميع على فكرة البطولة واستمرار تنظيمها للنسخة الثالثة على التوالي، وقال إنها رسخت أهميتها في اكتشاف المواهب، وتأسيس قاعدة قوية للعبة في الدولة.
بدوره قال عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة إن البطولة شهدت تنظيم فعاليات مجتمعية، بحضور كبير للعائلات تزامنا مع عام الأسرة 2026، مشيداً برعاية وحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي للبطولة، وتتويج الفائزين.

كرة القدم
الفجيرة
المواهب الوطنية
مفوضية كشافة الفجيرة
الرياضة للجميع
