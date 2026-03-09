إقبال لافت على منافسات «البلاي ستيشن» في كأس منصور بن زايد

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، نجاح منافسات «البلاي ستيشن» المصاحبة للبطولة، والتي شهدت مشاركة 50 لاعباً.

وأكدت اللجنة أن تنظيم هذه المنافسات يأتي بالتزامن مع «عام الأسرة 2026»، بمشاركة أبناء موظفي وموظفات ديوان الرئاسة، في إطار رؤية البطولة لتوسيع نطاق فعالياتها ودمج الرياضة الميدانية بالأنشطة الرقمية، بما يعزز التفاعل المجتمعي ويواكب الاهتمام المتزايد بالرياضات الإلكترونية.

وقال خالد السويدي، عضو اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، إن النسخة الأولى من بطولة «البلاي ستيشن» للناشئين من عمر 10 إلى 17 عاماً تمثل جانباً عائلياً مهماً في البطولة، بالتزامن مع «عام الأسرة 2026»، إذ أتاحت الفرصة لأبناء الموظفين في الديوان والجهات التابعة، وكذلك أبناء المشاركين في بطولة كرة القدم، للمشاركة في المنافسات الرياضية وقضاء أوقات مميزة خلال شهر رمضان بحضور أولياء الأمور.

من جانبهم، أكد أولياء الأمور أهمية هذه المبادرة في تعزيز مشاركة الأبناء في الأنشطة الرياضية. وقال علي أحمد علي الظهوري إن النسخة الأولى من البطولة أتاحت فرصة لدعم مشاركة الأبناء واستثمار أوقات الفراغ من خلال منصة رقمية تشجع على المنافسة وتحقيق أفضل النتائج، إلى جانب الأجواء الإيجابية بحضور أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم.

وأوضح حسن عبيد الزعابي أن الأجواء الرياضية الرمضانية في النسخة الأولى للمنافسة شجعت أولياء الأمور على الحضور ومتابعة مشاركة أبنائهم وأبناء الموظفين الآخرين، وسط حضور عائلي من مختلف الأعمار من الذكور والإناث، بما يعكس قيمة هذه المبادرة وأهميتها بالتزامن مع «عام الأسرة 2026».

بدورها، أثنت مها ناصر العامري على هذه المبادرة، مشيرة إلى دورها في توفير أجواء عائلية مميزة خلال شهر رمضان لأبناء موظفي الديوان، وتعزيز الروح التفاعلية والتنافسية بينهم في كأس «البلاي ستيشن»، بما يسهم في ترسيخ التلاحم المجتمعي وتأكيد أهمية الرياضة باعتبارها أسلوب حياة.