بنفيكا يفرض التعادل على بورتو في «كلاسيكو البرتغال»



لشبونة (د ب أ)

فرض بنفيكا تعادلاً مثيراً على ضيفه بورتو المتصدر بنتيجة 2- 2 في مواجهة «الكلاسيكو» التي جمعت بينهما على ملعب «دا لوز» في لشبونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي الممتاز.

بدأ بورتو المباراة بقوة ونجح في مباغتة أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة عن طريق الدنماركي فيكتور فروهولت البالغ من العمر 20 عاماً، وهو أسرع هدف يسجله بورتو في ملعب «دا لوز» منذ موسم 2013/2012.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز الشاب أوسكار بيتوشيفسكي صاحب الـ 17 عاماً تقدم بورتو بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 39، ليدخل الضيوف الاستراحة بأفضلية مريحة.

وفي الشوط الثاني، انتفض بنفيكا لتقليص الفارق، وبعد محاولات عدة كان أبرزها تسديدة دودي لوكيباكيو التي ارتدت من القائم، نجح النرويجي أندرياس شيلدروب في تسجيل الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة 68 بعد تجاوزه للحارس ديوجو كوستا.

واستمر ضغط بنفيكا حتى الدقائق الأخيرة، حيث تمكن لياندرو باريرو من خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 88، وأنهى بنفيكا المباراة بعشرة لاعبين لطرد مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الوقت بدل الضائع.

ورفع بورتو رصيده في الصدارة إلى 66 نقطة بفارق أربع نقاط عن سبورتينج لشبونة الوصيف وبفارق سبع نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثالث.