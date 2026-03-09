الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الجورجي سيبشفيلي يفوز بلقب «شطرنج الرجال»

جانب من منافسات الشطرنج في البطولة (من المصدر)
9 مارس 2026 04:38

معتز الشامي (أبوظبي)

تدخل منافسات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، مراحل الحسم مع بداية الأسبوع الثالث اعتباراً من اليوم، ضمن الفعاليات التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتُجرى فعالياتها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، حيث تضم 16 لعبة في أكبر تجمُّع للألعاب الرياضية في مكان واحد خلال الشهر الفضيل.

وأسفرت منافسات الشطرنج عن فوز جيورجي شيبسفيلي من جورجيا بلقب فئة الرجال في مسابقة الشطرنج الخاطف، وحلّ جوسينوف قادر من أذربيجان في المركز الثاني، والألماني نايديتش أركادي في المركز الثالث.
وتشهد منافسات الشطرنج مشاركة 125 لاعباً ولاعبة بالمجمل، بواقع 95 لاعباً تنافسوا في فئة الرجال يمثّلون 26 جنسية، و30 لاعبة من 10 دول يتنافسن في فئة السيدات.
وتنطلق اليوم منافسات المواي تاي مجدداً، لتتواصل على مدار 7 أيام، بداية مع الفئات العمرية من 8 إلى 17 سنة من 9 إلى 14 مارس، بحيث تقام يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 مارس.
وسيكون الترقب كبيراً اليوم، مع ختام دور الـ 32 لمسابقة سباعيات كرة القدم، وذلك بإقامة 8 مباريات، حيث يلتقي كلٌّ من: الكتيبة وفرسان البطين، وإياك مع النادي السوداني، وسالسبوري مع إيجلز، والأوروبي مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالمي، والشروق مع الاتحاد ماسترز، وأبيكة مع رويال غاز، وإيجز مع إلفيز أكاديمي، ومؤسسة خليفة مع العنابي.
وسيكون اليوم حافلاً بالعديد من المنافسات الأخرى التي دخلت مراحل متقدمة من الأدوار الإقصائية، وهي: الريشة الطائرة، وكرة الطاولة، وكرة السلة الثلاثية، وكرة الطائرة، وشد الحبل.
على صعيد آخر، تتواصل يومياً منافسات الكريكت التي يشارك فيها 46 فريقاً تضم نحو 800 لاعب من مختلف الجنسيات، وتجري حالياً منافسات دور المجموعات، وذلك وسط تفاعل كبير مع هذه المسابقة التي تم تجهيز ملعب خاص فيها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

شكر وتقدير

