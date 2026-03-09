الأرشيف والمكتبة الوطنية يواجه «الشؤون التنموية وأسر الشهداء» في نهائي كأس منصور بن زايد



مصطفى الديب (أبوظبي)



رسمت منافسات الدور نصف النهائي ملامح المواجهة الختامية لكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، عقب مواجهات مثيرة شهدتها ملاعب قصر الإمارات أمس الأول، ونجح فريقا «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» في حجز بطاقتي العبور إلى المشهد الختامي، بينما سيلتقي المركز الوطني للمناصحة مع قطاع الخدمات المساندة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظّمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، بهدف دعم الحركة الرياضية الشبابية وتعزيز التنافس الإيجابي في أجواء رمضانية متميزة.

في المواجهة الأولى، انتزع مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بطاقة الترشح الأولى بعد فوزه المثير على قطاع الخدمات المساندة بنتيجة (2-1)، وفرض «الشؤون التنموية» أسلوبه منذ البداية، وافتتح التسجيل مبكراً عبر اللاعب تياجو بالكاجوي، قبل أن يضاعف باولو غوستافو النتيجة بالهدف الثاني. ورغم محاولات قطاع الخدمات المساندة للعودة وتقليصه للفارق عبر اللاعب إنجي درون كوامي، إلا أن الصلابة الدفاعية لـ «الشؤون التنموية» حافظت على التقدم حتى صافرة النهاية. وحصد اللاعب تياجو بالكاجوي جائزة «رجل المباراة» تقديراً لأدائه المؤثر.

وفي المباراة الثانية، سار فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية على ذات النهج، متخطياً المركز الوطني للمناصحة بنتيجة (2-1) في لقاء اتسم بالندية العالية.

سجّل للأرشيف اللاعب ياسين خنيشي، وعزّز التقدم سريعاً زميله جوناثان كوجيا. وفي الشوط الثاني، كثّف «المناصحة» ضغطه لينجح في تقليص الفارق عبر ركلة جزاء نفّذها جوليان مارك بنجاح، لكن طموح الأرشيف كان أقوى، ليؤمّن عبوره إلى النهائي الكبير. وتُوّج ياسين خنيشي بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أداء استثنائي.



النهائي المرتقب

تتجه الأنظار صوب القمة الختامية التي تجمع الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، عند الساعة 9:30 مساء الغد، ومن المتوقع أن يشهد النهائي صراعاً فنياً محتدماً، نظراً لتقارب المستويات والرغبة المشتركة في معانقة الكأس الغالية.