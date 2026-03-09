ليفربول يستهدف الثأر من جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

إسطنبول (د ب أ)

يستضيف ملعب «رامس بارك» مواجهة قوية تجمع بين جالطة سراي التركي وضيفه ليفربول الإنجليزي غداً «الثلاثاء»، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويحتلّ ليفربول حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يدخل هذه المواجهة بثقة مستمدة من احتلاله المركز الثالث في مرحلة الدوري بمسابقة دوري الأبطال، رغم أن مواجهته الأخيرة مع الفريق التركي في سبتمبر 2025 انتهت بخسارته بهدف دون رد، مما يبرهن على صعوبة المهمّة أمام الخصم التركي العنيد.

واضطر جالطة سراي لخوض جولة فاصلة ضد يوفنتوس الإيطالي من أجل حجز مقعده في الأدوار الإقصائية، ورغم فوزه بمجموع المباراتين 7-5، لكنّه مر بلحظات عصيبة في أواخر فبراير الماضي، بعدما تقدم يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد، رغم لعبه بعشرة لاعبين معظم الشوط الثاني، قبل أن يتم حسم الأمور في الأشواط الإضافية.

ولعل أكبر عقبة ستواجه الفريق التركي هي حرمان جماهيره من حضور مباراة الإياب في ملعب «أنفيلد» بسبب اضطرابات جماهيرية في اللقاء السابق، مما يجعل الحصول على نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمراً حتمياً. ويتطلع جالطة سراي الآن لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في كافة المسابقات، والسادس توالياً على أرضه.

ويمتاز الفريق بسجلٍّ تهديفي لافت في «رامس بارك»، حيث سجّل ثلاثة أهداف على الأقل في 8 من آخر 13 مباراة أوروبية استضافها، لكنه يعاني دفاعياً، إذ حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في آخر 8 مواجهات بملعبه. في المقابل، يصل ليفربول إلى تركيا بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، حيث خسر أمام وولفرهامبتون 1-2 في الدوري، قبل أن يثأر منه بالفوز 3 -1 في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة الماضي.

ورغم أن ليفربول حقق 5 انتصارات في آخر 6 مباريات، لكن أداء فريق المدرب أرني سلوت لم يكن مقنعاً في بعض تلك اللقاءات، خاصة مع استقبال 5 أهداف في آخر ثلاث مباريات، مقارنة بثلاثة أهداف فقط في المباريات الست التي سبقتها.

لكن يُحسب لليفربول قوة أدائه خارج ملعبه في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين في أربع مباريات خارج الديار، بينما سجّل لاعبوه تسعة أهداف.

ولا يصبُّ سجلُّ المواجهات المباشرة في مصلحة ليفربول أمام جالطة سراي، حيث خسر ثلاث مرات وتعادل في مباراتين ولم يحقق سوى انتصار وحيد في ست مواجهات سابقة. وألمح أوكان بوروك، مدرب جالطة سراي، إلى نيته الاعتماد على تشكيلة قوية بدنياً لتعطيل دفاع ليفربول، وسيكون المهاجم فيكتور أوسيمين العنصر الأساسي في هذه الاستراتيجية، بدعم من باريش يلماز ونوا لانج، مع تواجد لوكاس توريرا وماريو لمينا في خط الوسط.

أما ليفربول فيعاني من إصابات لعدد من اللاعبين، لكن الغيابات المؤثّرة تنحصر في ألكسندر إيزاك وكونور برادلي، ومن المتوقع أن يعوضهما هوجو ايكيتيكي وجيريمي فريمبونج. وفي ظل الانتقادات الموجّهة لكودي جاكبو، قد يتم نقل فلوريان فيرتز إلى مركز الجناح، للسماح لدومينيك سوبوسلاي باللعب كصانع ألعاب.