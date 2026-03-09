الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات القابضة لدراجات السيدات» يتصدر سباق «إن يورو» في إيطاليا

9 مارس 2026 13:00


روما (وام)
تصدَّر فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات، أمس سباق «تروفيو أورو إن يورو» الذي تم تنظيمه في منطقة سينكواله دي مونتينيوزو بإيطاليا، إذ نجحت لاعبة الفريق الإيطالية أليسا لونجو بورجيني في تحقيق فوز منفرد تصدّرت به السباق الذي أقيم لمسافة 106.8 كم.
وحلّت ثانيةً زميلتها الهولندية كارلاين سوينكلز، بينما حلّت البولندية دومينيكا فلودارتشيك ثالثة، والإيطالية سيلفيا بيرسيكو رابعة، كما احتلت الإسبانية باولا بلاسي المركز التاسع، والإيطالية إيريكا ماغنالدي المركز العاشر، لتتواجد جميع لاعبات الفريق المشاركات في السباق في المراكز العشرة الأولى.

