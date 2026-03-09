الأميركي باتريك ريد بطلاً للسلسلة الدولية في «السباق إلى دبي» للجولف



دبي (وام)

تُوِّج الأميركي باتريك ريد باللقب الشرفي، بصفته بطل «السلسلة الدولية» هذا الموسم، ضمن منافسات «السباق إلى دبي» في جولة «دي بي ورلد» للجولف، في ختام بطولة جوهانسبرج المفتوحة في جنوب أفريقيا، ليواصل تصدّره الترتيب العالمي للسباق إلى دبي، مع استمرار المنافسة نحو نهائيات الموسم التي تستضيفها دولة الإمارات في أبوظبي ودبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة، اليوم الاثنين، تفوّق ريد بعد سلسلة من النتائج الإيجابية هذا الموسم، أبرزها فوزه بلقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» التي أقيمت في نادي الإمارات للجولف في يناير الماضي، وهي إحدى بطولات النخبة ضمن سلسلة رولكس، إضافة إلى تتويجه بلقب بطولة قطر ماسترز في فبراير الماضي، إلى جانب حصوله مؤخراً على المركز العاشر في بطولة جوهانسبرج المفتوحة التي اختتمت منافساتها أمس الأحد.

وجمع ريد 1840 نقطة في «السلسلة الدولية» التي ضمت 7 بطولات أقيمت في 5 دول عبر قارتي آسيا وأفريقيا، هي الإمارات والبحرين وقطر وكينيا وجنوب أفريقيا، ليعزّز موقعه في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي».

وشهدت بطولة جوهانسبرج المفتوحة، أمس، فوز البريطاني دان برادبوري بلقبه الثالث في مسيرته في جولة «دي بي ورلد»، والثاني في هذه البطولة بعد تتويجه بها عام 2022، ليحصد 500 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 1052 نقطة.

وأنهى برادبوري البطولة بمجموع 17 ضربة تحت المعدّل، متقدماً على الثنائي الجنوب أفريقي كايسي جرافيس والإنجليزي براندون ثومبسون، اللذين سجّلا 16 ضربة تحت المعدل.

وواصل أدريان أوتايجوي تحقيق نتائج إيجابية بحصوله على المركز السادس للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما حقق المركز ذاته الأسبوع الماضي في بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة.

وأنهى أوتايجوي المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدّل، ليحصد 84 نقطة ويتقدم 25 مركزاً، ليحتل المرتبة الـ50 في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 236 نقطة.

وتُعد بطولة جوهانسبرج المفتوحة المحطة الثانية عشرة في روزنامة جولة «دي بي ورلد» هذا الموسم، إذ تقام المنافسات التي تحمل اسم وشعار دبي حول العالم تحت مسمى «السباق إلى دبي»، عبر تنظيم ما لا يقل عن 42 بطولة في 25 دولة.

وتُختتم منافسات الموسم في دولة الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي التي تقام في ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية لجولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للجولف بدبي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.