جامعة الشارقة تتوّج أبطال «شركاء النجاح» في ختام البطولة الرمضانية



الشارقة (الاتحاد)

اختتمت جامعة الشارقة فعاليات البطولة الرمضانية لشركاء النجاح في كرة القدم، التي أُقيمت على استاد الجامعة، وسط أجواء رياضية مميّزة وحضور مجتمعي ورسمي واسع، تقدَّمهم الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة، وجاءت الأمسية الختامية في أجواء عكست روح المنافسة القوية، وشهدت المباريات مستوى فنياً متميزاً، واستُهلت النهائيات بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي مستشفى ميدكير الشارقة وشركة البحري والمزروعي، في مواجهة اتسمت بالسرعة والضغط المتبادل، تمكّن خلالها فريق مستشفى ميد كير الشارقة من حسم اللقاء واقتناص المركز الثالث عن جدارة.

أعقبها النهائي الذي بين جمعية الشارقة التعاونية وجمعية الشارقة الخيرية، في مباراة تبادل فيها الفريقان السيطرة وصناعة الفرص وسط تفاعل جماهيري كبير. وتمكّن فريق جمعية الشارقة الخيرية من حسم المواجهة والتتويج بلقب البطولة، فيما حلّ فريق جمعية الشارقة التعاونية وصيفاً.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج الفائزين في ثلاث فئات رئيسية، جاءت على النحو التالي، في فئة الشركات حصد المركز الأول، جمعية الشارقة التعاونية، والمركز الثاني بيتزا هت أمريكانا، والمركز الثالث شركة البحري والمزروعي. كما تم تتويج مجموعة افكو كفريق مثالي في البطولة.

وفي فئة المستشفيات والهيئات حصد المركز الأول هيئة الشارقة للثروة السمكية، والمركز الثاني مستشفى ميدكير الشارقة، في حين فاز بالمركز الثالث مستشفى الجامعة بالشارقة.

وجاءت نتائج فئة الجمعيات الخيرية كالتالي: في المركز الأول جمعية الشارقة الخيرية، وفي المركز الثاني مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، أما المركز الثالث فكان من نصيب الهلال الأحمر الإماراتي.

قال الدكتور عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب، إن البطولة شهدت هذا العام مشاركة 45 فريقا يمثّلون شركاء الجامعة من مؤسسات وطنية رائدة في مختلف القطاعات، من بينها المصارف، والجهات الحكومية، والمؤسسات الخيرية، والمستشفيات، والشركات الكبرى، في صورة جسّدت عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومحيطها المجتمعي.