«دوري أدنوك» للمحترفين يدخل الربع الأخير



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يصل قطار المنافسة في «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم إلى الربع الأخير من مشواره، بعدما قطع نحو 73% من طريقه نحو محطة الختام، بالتزامن مع الجولة 19 من أصل 26 جولة، والتي تُفتتح في التاسعة والنصف مساء اليوم الغد بمباراتين تجمعان الظفرة والجزيرة على استاد حمدان بن زايد في أبوظبي، والبطائح وعجمان على استاد خالد بن محمد في الشارقة.

وتتواصل مباريات الجولة الأربعاء بثلاث مواجهات تجمع شباب الأهلي وكلباء، والشارقة والنصر، وخورفكان ودبا، على أن تُختتم الخميس بلقائي بني ياس والوحدة، والعين والوصل.

وشهدت الجولات الـ18 الماضية من عمر الدوري إقامة 126 مباراة، أسفرت عن تسجيل 343 هدفاً بمعدل 2.72 هدف في المباراة الواحدة، كما احتُسبت خلالها 45 ركلة جزاء، فيما أشهر الحكام 42 بطاقة حمراء مقابل 492 بطاقة صفراء، في مؤشر على ارتفاع وتيرة المنافسة.

وتشهد ضربة بداية «الجولة 19» مواجهة مهمة تجمع الظفرة صاحب المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، والساعي لتحقيق فوزه الأول في الدور الثاني بعد تعثره في 7 مباريات متتالية منذ انتصاره على خورفكان 3-2 في الجولة 11، مع ضيفه الجزيرة الرابع برصيد 31 نقطة، والذي يطمح بدوره لاقتناص المركز الثالث مؤقتاً من جاره الوحدة، الذي يخوض مواجهة ديربي أمام بني ياس الخميس المقبل.

وفي المباراة الثانية، وعلى استاد خالد بن محمد في الشارقة، يصطدم طموح البطائح في مغادرة المركز الأخير برصيد 13 نقطة مع رغبة ضيفه عجمان السابع برصيد 23 نقطة في تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة 0-2، والتقدم إلى المركز السادس.

وتميل الأفضلية التاريخية في المواجهات المباشرة بدوري المحترفين لصالح «البرتقالي»، الذي حقق أربعة انتصارات كان آخرها في الدور الأول للموسم الحالي بنتيجة 1-0، مقابل ثلاث حالات تعادل بين الفريقين.

مباريات الغد

الظفرة – الجزيرة، 21:30

البطائح – عجمان، 21:30

الأربعاء 11 مارس

شباب الأهلي – كلباء، 21:30

الشارقة – النصر، 21:30

خورفكان – دبا، 21:30

الخميس 12 مارس

بني ياس – الوحدة، 21:30

العين – الوصل، 21:30