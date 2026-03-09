الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
شباب الأهلي يهزم البطائح في مرحلة الـ«بلاي أوف» للسلة

شباب الأهلي يهزم البطائح في مرحلة الـ«بلاي أوف» للسلة
9 مارس 2026 16:30

 
علي معالي (أبوظبي)
فاز فريق شباب الأهلي على البطائح 100-77، في أولى مباريات الفريقين في مرحلة الـ«بلاي أوف» «المربع الذهبي»، لدوري رجال السلة، والتي جرت بينهما على صالة نادي البطائح، وتأهل لمرحلة الـ«بلاي أوف»، 4 فرق هي: شباب الأهلي والنصر والشارقة والبطائح، وتخوض هذه الفرق الأربعة مواجهات مثيرة بعدد 3 مباريات في الذهاب، ومثلها في الإياب، على أن يلتقي الفريقان صاحبا الترتيب الأول والثاني بعد المباريات الـ6 المقررة (ذهاباً وإياباً)، على لقب بطولة الدوري في نهاية المطاف، وكان نادي النصر قد حقق فوزاً مثيراً في بداية هذه المرحلة على الشارقة بنتيجة 88-83.
وعن مباراة شباب الأهلي والبطائح، فقد انتهت أرباعها بنتيجة 23-24 و36-19 و22-17 و19-17، وجاء اللقاء قوياً للغاية بين الفريقين ليحسمها شباب الأهلي بخبرة لاعبيه، وفيما يخصّ مباريات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن، فقد أسفرت نتائجها عن فوز الوحدة على الظفرة 91-67، والوصل على الجزيرة 87-70.

