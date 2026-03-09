الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«90 دقيقة خير» تجمع نجوم الكرة في الدورة الرياضية لحكومة عجمان

«90 دقيقة خير» تجمع نجوم الكرة في الدورة الرياضية لحكومة عجمان
9 مارس 2026 14:37


عجمان (وام)
أُقيمت مساء أمس المباراة الاستعراضية الخيرية تحت شعار «90 دقيقة خير»، ضمن ختام فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، وسط حضور جماهيري لافت عكس التفاعل الكبير مع المبادرة وأهدافها الإنسانية.
وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار تسخير الرياضة لخدمة المجتمع، حيث خُصص ريع المباراة بالكامل لدعم الأيتام في جمعية الإحسان الخيرية، في خطوة تعكس القيم الإنسانية التي يجسدها يوم زايد للعمل الإنساني وترسخ مفهوم العطاء والعمل الخيري في المجتمع.
وشهدت المباراة مشاركة نخبة من أبرز نجوم كرة القدم في دولة الإمارات والوطن العربي، إلى جانب عدد من اللاعبين الدوليين السابقين والشخصيات الرياضية والإعلامية، فيما أُقيمت المباراة بدعم ورعاية عدد من الجهات الداعمة.
وفي ختام المباراة، جرى تكريم اللاعبين المشاركين تقديراً لمساهمتهم في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية، حيث قام أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الرياضية، وعبدالعزيز عبدالله مدير الفعاليات والبطولات للدورة، بتكريم رعاة المبادرة إضافة إلى تكريم النجوم المشاركين، والأيتام الذين حضروا المباراة.
وأكدت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، أن مبادرة «90 دقيقة خير» تعكس الدور المجتمعي للرياضة في دعم المبادرات الإنسانية، مشيرةً إلى أن تنظيم هذه المباراة بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني يجسد القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في تعزيز ثقافة العطاء والتكافل الإنساني.
وأضافت أن المبادرة نجحت في الجمع بين الرسالة الإنسانية والمتعة الرياضية، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز روح التضامن المجتمعي وتوظيف الرياضة كمنصة فاعلة لدعم العمل الخيري وخدمة الفئات المستحقة.

