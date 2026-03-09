«دفاع مدني عجمان» بطل كرة القدم في «دورة عجمان الرياضية»



عجمان (وام)

تُوّج فريق هيئة الدفاع المدني بعجمان بلقب بطولة كرة القدم ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها السادسة لعام 2026، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق دائرة البلدية والتخطيط بركلات الترجيح بنتيجة 2 -1.

حضر المباراة الختامية وحفل التكريم، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، وراشد جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا للدورة الرياضية لحكومة عجمان، بجانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية.

واستُهلت المراسم بتكريم بطل بطولة كرة قدم الناشئين فريق الأكاديمية الأرجنتينية لفوزه بلقب البطولة ضمن منافسات الدورة الرياضية، كما تم تكريم الرعاة والشركاء الذين ساهموا في دعم وتنظيم البطولة وإنجاح فعالياتها.

كما جرى تكريم فريق دائرة البلدية والتخطيط بعد حصوله على المركز الثاني، وتتويج فريق هيئة الدفاع المدني بكأس البطولة والميداليات الذهبية.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، أن اليوم الختامي عكس نجاح البطولة في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية، مشيرةً إلى أن المنافسات التي شهدتها البطولة طوال أيامها اتّسمت بالمستوى الفني المميّز والروح الرياضية العالية بين الفرق المشاركة.

وأعربت عن سعادتها بالتفاعل الكبير من الجماهير والجهات المشاركة، مؤكدةً أن الدورة الرياضية أصبحت منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية وترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع.