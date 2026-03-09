اختتام بطولة الدفاع المدني الرمضانية للكرة الطائرة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي والإماراتي للمبارزة، ختام بطولة مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة الرمضانية للكرة الطائرة، 2026 والتي أقيمت برعاية مجموعة الغواص ومشاركة عدد من فرق الإدارة وسط أجواء رياضية مميزة.

حضر ختام البطولة العقيد سالم راشد الشاعر النعيمي، مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، والمقدم عبدالله صالح كروع الفلاحي، نائب مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين والضباط وجمهور كبير.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز فريق مركز الحليلة وغليلة بالمركز الأول وتتويجه بلقب البطولة، وجاء فريق قسم الحماية المدنية في المركز الثاني، فيما حلّ فريق مركز كدرا والغيل في المركز الثالث، وجاء فريق مركز الرفاعة في المركز الرابع.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان أن هذه البطولات الرمضانية تسهم في تعزيز روح الفريق والتلاحم بين منتسبي المؤسسات، مشيداً بالمستوى الفني والروح الرياضية التي ظهرت بها الفرق المشاركة.

من جانبه، أوضح العقيد سالم الشاعر النعيمي أن تنظيم البطولة يأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز الروابط الأخوية بين منتسبيها وترسيخ ثقافة الرياضة والنشاط البدني خلال شهر رمضان المبارك، موجّهاً الشكر للشيخ سالم بن سلطان القاسمي على حضوره ودعمه لمثل هذه الفعاليات المجتمعية.

وفي ختام البطولة قام الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، يرافقه العقيد سالم الشاعر النعيمي، بتتويج الفرق الفائزة وتكريم الجهات المنظمة والمشاركين والرعاة.