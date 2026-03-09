«الليزر رن» يتألق في «تحدي حفيت» بمشاركة 53 لاعباً



علي معالي (أبوظبي)

نظّم اتحاد الخماسي الحديث بطولة تحدي حفيت الرياضي الرمضانية لليزر رن على الملاعب الفرعية لنادي العين في استاد هزاع بن زايد، وسط أجواء رمضانية مميزة وحضور لافت من اللاعبين وأولياء الأمور، بمشاركة 53 لاعباً، وشهدت البطولة منافسات قوية ومستوى فنياً متميزاً ضمن أجندة الاتحاد لنشر رياضة الليزر رن وتوسيع قاعدة الممارسين.

جرت المنافسات لمراحل تحت 13 عاماً، وتحت 17 عاماً، إضافة إلى مرحلة العمومي، وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى لمرحلة 13 عاماً كلٌّ من آدم ماجد صالح، علي إبراهيم علي، وأحمد علي السيد، وفي منافسات تحت 17 عاماً تُوّج بالمراكز الثلاثة الأولى، محمد بن حمد بن محمد، فيصل بن محمد بن علي، وعبدالرحمن مسعود، وفاز بمرحلة العمومي، جاسم سعيد محمد، ذياب حمد الكعبي، وماهر أيوب.

عبّرت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، عن سعادتها بهذه البطولة قائلة: «تنظيم هذه المنافسات يمثّل خطوة مهمّة لتعزيز الرياضات الحديثة في المجتمع ونشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف الفئات العمرية، وإن إدراج منافسات ليزر رن ضمن الفعاليات الرمضانية يعكس الاهتمام بتقديم أنشطة رياضية مبتكرة خلال شهر رمضان، مؤكدة أن البطولة تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بأسلوب ممتع وتنافسي، ونشر رياضة الخماسي الحديث وتوسيع قاعدة ممارسيها في الإمارات».

وقالت د.هدى المطروشي: هذه الفعالية تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توسيع انتشار اللعبة واكتشاف المواهب الجديدة، وأن رياضة «ليزر رن» تجمع بين الجري والتصويب بالليزر، ما يجعلها نموذجاً رياضياً متكاملاً يجمع بين اللياقة البدنية والتركيز والدقة.