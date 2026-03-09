الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الليزر رن» يتألق في «تحدي حفيت» بمشاركة 53 لاعباً

«الليزر رن» يتألق في «تحدي حفيت» بمشاركة 53 لاعباً
9 مارس 2026 16:15

 
علي معالي (أبوظبي)
نظّم اتحاد الخماسي الحديث بطولة تحدي حفيت الرياضي الرمضانية لليزر رن على الملاعب الفرعية لنادي العين في استاد هزاع بن زايد، وسط أجواء رمضانية مميزة وحضور لافت من اللاعبين وأولياء الأمور، بمشاركة 53 لاعباً، وشهدت البطولة منافسات قوية ومستوى فنياً متميزاً ضمن أجندة الاتحاد لنشر رياضة الليزر رن وتوسيع قاعدة الممارسين.
جرت المنافسات لمراحل تحت 13 عاماً، وتحت 17 عاماً، إضافة إلى مرحلة العمومي، وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى لمرحلة 13 عاماً كلٌّ من آدم ماجد صالح، علي إبراهيم علي، وأحمد علي السيد، وفي منافسات تحت 17 عاماً تُوّج بالمراكز الثلاثة الأولى، محمد بن حمد بن محمد، فيصل بن محمد بن علي، وعبدالرحمن مسعود، وفاز بمرحلة العمومي، جاسم سعيد محمد، ذياب حمد الكعبي، وماهر أيوب.
عبّرت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، عن سعادتها بهذه البطولة قائلة: «تنظيم هذه المنافسات يمثّل خطوة مهمّة لتعزيز الرياضات الحديثة في المجتمع ونشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف الفئات العمرية، وإن إدراج منافسات ليزر رن ضمن الفعاليات الرمضانية يعكس الاهتمام بتقديم أنشطة رياضية مبتكرة خلال شهر رمضان، مؤكدة أن البطولة تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بأسلوب ممتع وتنافسي، ونشر رياضة الخماسي الحديث وتوسيع قاعدة ممارسيها في الإمارات». 
وقالت د.هدى المطروشي: هذه الفعالية تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توسيع انتشار اللعبة واكتشاف المواهب الجديدة، وأن رياضة «ليزر رن» تجمع بين الجري والتصويب بالليزر، ما يجعلها نموذجاً رياضياً متكاملاً يجمع بين اللياقة البدنية والتركيز والدقة.

أخبار ذات صلة
العين تحتفي بختام «تحدي حفيت» وتتوج 1225 بطلاً
الساموراي والباهي أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة شرق
الخماسي الحديث
اتحاد الخماسي الحديث
تحدي حفيت
الدورات الرمضانية
نورة الجسمي
آخر الأخبار
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
الرياضة
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
اليوم 19:45
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©