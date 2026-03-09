الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
500 متسابق يشاركون في النسخة الرابعة من «جري الشارقة الخيري»

500 متسابق يشاركون في النسخة الرابعة من «جري الشارقة الخيري»
9 مارس 2026 17:00


الشارقة (وام)
نظم مجلس الشارقة الرياضي النسخة الرابعة من جري الشارقة الخيري بمشاركة 500 متسابق ومتسابقة ضمن برنامج الفعاليات المجتمعية في شهر رمضان المبارك، وانطلق السباق واختتم أمام مسجد الشارقة الكبير، وخُصص ريعه لصالح مؤسسة القلب الكبير تقديراً لدورها الإنساني وإسهاماتها الواسعة داخل دولة الإمارات وخارجها.
وتوج الفائزين يوسف الحوسني مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالإنابة في مجلس الشارقة الرياضي، الذي أشاد بنجاح الفعالية، معرباً عن شكره لجميع الجهات التي أسهمت في الرعاية والتنظيم والمشاركة.

