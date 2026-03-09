الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
منافسات حماسية في ختام بطولة الظفرة الرمضانية بجزيرة دلما

9 مارس 2026 17:30

 
منطقة الظفرة (الاتحاد)

اختتمت في جزيرة دلما فعاليات بطولة الظفرة الرمضانية 2026 التي ينظمها نادي الظفرة الرياضي، وسط أجواء رياضية حافلة بالحماس والمنافسة، بمشاركة واسعة من مختلف مدن منطقة الظفرة وعدد من الجنسيات المختلفة، حيث شهدت البطولة في مركز دلما إقامة 7 مسابقات رياضية متنوعة شملت كرة القدم للكبار والناشئين، والكرة الطائرة للرجال، والبادل للرجال والسيدات، والريشة الطائرة للسيدات، إلى جانب ماراثون الجري الذي استقطب أكثر من 150 متسابقاً من مختلف الأعمار والجنسيات، في لوحة رياضية مجتمعية عكست روح الشهر الفضيل وأهمية الرياضة في تعزيز الترابط المجتمعي.
وشهد اليوم الختامي حضوراً جماهيرياً لافتاً من أهالي جزيرة دلما الذين حرصوا على متابعة المباريات النهائية وتشجيع الفرق المشاركة، في أجواء احتفالية جسّدت نجاح البطولة في استقطاب الرياضيين والهواة على حد سواء.
في بطولة كرة القدم للكبار، شهدت المباراة النهائية مواجهة قوية جمعت بين فريقي حبشان ودلما، حسمتها ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يحسم فريق دلما النتيجة لصالحه ويتوّج بطلاً للبطولة وسط فرحة كبيرة من لاعبيه وجماهيره.
وفي منافسات كرة القدم للناشئين، نجح فريق دلما في حسم اللقب بعد مباراة مثيرة أمام فريق الظفرة انتهت بنتيجة 3 - 2 لصالح دلما، في لقاء اتسم بالندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة، ليعلن حكم المباراة تتويج فريق دلما بطلاً للبطولة بعد أداء مميّز من لاعبيه الذين قدموا مستوى فنياً لافتاً طوال مشوار المنافسات.
وفي منافسات الكرة الطائرة للرجال، تمكّن فريق دلما من تحقيق لقب البطولة بعد فوزه على فريق جرنين بنتيجة 2 - 0، في مباراة شهدت أداءً قوياً وتنظيماً مميزاً من الفريقين، إلا أن فريق دلما فرض سيطرته على مجريات اللقاء ليحسم اللقب عن جدارة.
وفي بطولة البادل للرجال، نجح فريق حميم في الفوز باللقب بعد تغلبه على فريق داس بمجموعتين مقابل لا شيء، حيث انتهت المواجهة بنتيجة 12 - 2، في مباراة أظهر فيها فريق حميم تفوقاً واضحاً ومستوى فنياً مميزاً مكّنه من حسم اللقب.
كما شهدت فعالية ماراثون الجري مشاركة أكثر من 150 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في سباق اتسم بالحماس والتنافس، وقدم صورة مشرقة عن انتشار ثقافة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع.
وأكدت الأجواء العامة للبطولة في جزيرة دلما النجاح الكبير الذي حققته بطولة الظفرة الرمضانية 2026، سواء من حيث حجم المشاركة أو التنوع في الألعاب الرياضية، حيث تحوّلت البطولة إلى منصة رياضية ومجتمعية تجمع الشباب والعائلات في أجواء رمضانية مميّزة.
ويأتي تنظيم البطولة ضمن جهود نادي الظفرة الرياضي لتعزيز النشاط الرياضي في مختلف مدن منطقة الظفرة، واكتشاف المواهب الرياضية، وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، بما يسهم في ترسيخ نمط الحياة الصحي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
وفي ختام الفعاليات، جرى تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وتكريم المشاركين والمنظمين، وسط إشادة واسعة بالمستوى الفني للمنافسات والتنظيم المميز الذي ساهم في إنجاح البطولة وإخراجها بصورة تليق بالمكانة الرياضية لمنطقة الظفرة.

 

 

جزيرة دلما الإماراتية
الدورات الرمضانية
كرة القدم
منطقة الظفرة
