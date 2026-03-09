الظفرة يلتقي الشارقة والجزيرة مع البطائح في كأس الإمارات للسلة



علي معالي (دبي)

أجرى اتحاد السلة قرعة كؤوس مسابقات الرجال والسيدات والمراحل السنية للموسم الرياضي 2025–2026، وشملت مسابقات الكؤوس لفئات الرجال والسيدات والشباب والناشئين والأشبال والبراعم، في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات الكؤوس ضمن أجندة الموسم الرياضي، بحضور قاسم الحموي سكرتير فني الاتحاد، ومندوبي الأندية.

أسفرت قرعة كأس الإمارات للرجال عن مواجهة الشارقة للظفرة في الجولة الافتتاحية، وشباب الأهلي مع الوحدة، والفائز من الفريقان سيلتقيان في مباراة قبل النهائي، وفي المقابل يلتقي النصر مع الوصل، والجزيرة مع البطائح، والفائز منهما سيلتقيان في قبل النهائي.

وفي كأس الإمارات للسيدات أسفرت القرعة عن لقاء الشارقة الرياضي للمرأة مع الذيد، وخورفكان مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك، والفائزان يلعبان على النهائي.

وفي كأس الشباب يشارك فيها 9 أندية، وفي الناشئين يشارك 15 فريقاً، وفي الأشبال يشارك في المسابقة 16 فريقاً، تم التقسيم إلى مجموعتين، وتقام منافساتها بنظام خروج المغلوب مباشرة، وبنفس النظام تقام منافسات البراعم والتي يشارك فيها 15 فريقاً.

وسيتم تحديد موعد انطلاق منافسات الرجال لاحقاً، فيما تنطلق كأس الأشبال والبراعم (أ)، في 4 أبريل المقبل، والناشئين في 15 من نفس الشهر، والشباب يوم 28 من نفس الشهر أيضاً، فيما لم يتم تحديد موعد منافسات السيدات.