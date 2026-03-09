ألفارو موراتا.. رحلة «ذهاب وعودة» في رمضان



عمرو عبيد (القاهرة)

يُعد المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا، أحد الحالات الغريبة في تاريخ «الميركاتو»، حيث وصلت القيمة الإجمالية إلى صفقات انتقاله خلال مسيرته نحو 223 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الإسباني الأعلى تكلفة في تاريخ سوق الانتقالات، ومن بين أعلى 10 لاعبين في العالم، من حيث إجمالي قيمة صفقات الانتقال.

ولا تقتصر الغرابة على حجم الأموال التي أنفقت للتعاقد معه، بل تمتد إلى طبيعة وظروف تلك الانتقالات، لاسيما «رحلة الذهاب والعودة» التي بدأها في مرحلة مُبكرة من عُمره، عندما انتقل إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد، عام 2014، قبل أن يستعيده «الملكي» من «السيدة العجوز» عام 2016، والطريف أن كلتا الصفقتين تم تنفيذهما خلال شهر رمضان، في هذين العامين.

موراتا «الواعد» ابن الـ21 عاماً، انتقل إلى «اليوفي» في رمضان 2014، مقابل 20 مليون يورو، مع بند غريب ومُستحدث في ذلك الوقت، بالنسبة للكرة الإيطالية، احتفظ «الريال» عبره بإمكانية استعادة لاعبه في أي وقت، بقيمة لا تتجاوز 30 مليون يورو، وهو ما تحقق بالفعل بعدها بعامين، رغم أن عقد موراتا مع يوفنتوس كان يمتد لـ5 سنوات.

الأكثر غرابة أن «السيدة العجوز» وضع شرطاً جزائياً بقيمة 100 مليون يورو، يتم تفعيله في الموسم الأول من عقد موراتا، ويحصل بموجبه ريال مدريد على 30 مليون يورو، حال تفعيله، لكن هذا الأمر لم يتحقق بالطبع، حيث انتظر «الملكي» حتى الموسم الثاني، ثم قرر إعادة شرائه بـ30 مليوناً، حسب نص العقد المُبرم بين الطرفين، والطريف أن أتلتيكو مدريد حصل على 100 ألف يورو، طبقاً لآلية التضامن التي أقرها «الفيفا»، كون موراتا أتى في البداية من أكاديمية «الروخي بلانكوس».

ورغم الرغبة الواضحة من جانب ريال مدريد، في استعادة نجمه الشاب، وهو ما نفذه بالفعل في رمضان 2016، فإنه قام ببيعه في الموسم التالي مُباشرة، إلى تشيلسي، مقابل 66 مليون يورو، وهو ما كان رقماً قياسياً في انتقالات «البلوز» وقتها، قبل إعارته إلى «الأتليتي» بعد موسم ونصف الموسم، ثم تفعيل بند الشراء من جانب الأخير مقابل 35 مليون يورو.

رحلة انتقالات موراتا حافظت على غرابتها لاحقاً، حيث أعاره أتلتيكو مدريد إلى يوفنتوس بسرعة بعد شراء عقده من تشيلسي، ولعب لمدة موسمين مع «اليوفي»، لكن الأخير لم يُفعّل بند الشراء هذه المرة، وكان موراتا قد ذكر لاحقاً وقت انتقاله من ريال مدريد إلى تشيلسي، أنه احترم بند عودته إلى «الملكي»، ولو خُيّر بحُرّية وقتها، لما ترك «السيدة العجوز» وعاد إلى «الريال» أبداً.