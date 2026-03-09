ايجور يستعيد التألق بـ«الثنائية التاسعة» في ملاعبنا بعد 1765 يوماً



علي معالي (أبوظبي)

استعاد البرازيلي إيجور كورونادو لاعب فريق الشارقة بريقه بشكل كبير بعد مباراة فريقه أمام دبا المؤجلة من الجولة 16، والتي انتهت بفوز الشارقة 4-1، حيث نجح إيجور في أن يستعيد لقب «الساحر» من جديد بعدما سجل ثنائية في المباراة التي شارك فيها اللاعب من البداية للنهاية، وتسجيله لهدفين في مرمى دبا جعله يصل إلى الثنائية التاسعة في مشوار بالمحترفين مع الشارقة، حيث تواجد بصفوف «الملك» من 2018 إلى 2021، قبل أن يرحل إلى الدوري السعودي، ثم البرازيلي، والعودة مجدداً لملاعبنا، وكانت أول ثنائية له في ملاعبنا في مرمى الفجيرة موسم 2018-2019 في الجولة الرابعة من الدوري والتي انتهت يومها 3-0 للشارقة، وقدم إيجور مباراة مميزة ضد دبا مؤخراً، وحصل بحسب موقع «سوفاسكور» الشهير للإحصائيات على أعلى تقييم في المباراة (8.8 من 10).

ولم يكن التألق في هذه المباراة من نصيب ايجور فقط، بل ظهر برازيلي آخر وهو لياندرينهو (20 عاماً)، المدافع الشاب الذي سجل هدفا صاروخياً على طريقة روبيرتو كارلوس من مسافة بعيدة، وهو الرابع في شباك دبا، وكان بمثابة المفاجأة في اللقاء وهو أول أهدافه في مسيرته الاحترافية بالملاعب العربية، حيث لعب من قبل بصفوف نادي الشباب السعودي، وكانت آخر أهدفه في البرازيل يوم 23 يونيو 2024 حيث سجل هدفاً من رباعية فاسكو داجاما في مرمى ساوباولو في مباراة بالجولة الـ 11، ليعود بعد 622 يوما ويسجل هدفاً جميلاً في ملاعبنا، وحصل هذا اللاعب على درجة تقييم (8.3 من 10).