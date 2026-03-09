«أبوظبي لألعاب القوى» يتوج الفائزين في البطولة الرمضانية بالعين



العين (وام)



تصدر المتسابق عبدالحليم يوسف منافسات فئة 300 متر للرجال، ضمن فعاليات بطولة نادي أبوظبي لألعاب القوى الرمضانية، على مضمار العين، فيما حصدت أمارة نونس ذهبية البنات، وعلي صلاح ذهبية فئة الأشبال.

وشهد سباق 600 متر فوز علي مقبول بذهبية الأشبال، وكنث سميث بذهبية الناشئين، وأحمد صلاح بذهبية الشباب، وحمد اليحيائي بذهبية العموم، كما فاز عبدالحليم يوسف بذهبية سباق 100 متر، وتوجت مزنة السويدي بلقب فئة البنات، وحصد محمد يوسف لقب فئة الأشبال، وهزاع الجنيبي فئة الناشئين، وعمار الكعبي فئة الشباب.

وحققت لطيفة الفلاسي ذهبية الأشبال لفئة 600 متر، وحلا وليد ذهبية الناشئات، وريم عبدالسلام ذهبية الشابات، كما فاز علي مقبول بذهبية الأشبال في سباق 2000 متر، وراشد العلوي بذهبية الناشئين، وخالد حسين بذهبية العموم، وسريبا سلفينا بذهبية الأشبال للبنات.

وشهدت مسابقات الميدان، فوز إياد وائل، وزياد وائل وسلمان عبود بذهبية دفع الجلة، بينما فازت مريم الشامسي بذهبية البنات، في حين توج إيفان جورج وأيان وناتاي أورالي بذهبية الوثب الطويل، ومريم الشامسي وأماره نونس بذهبيتي البنات.

وفاز المتسابقان ناصر الكعبي وكريم عمرو بذهبيتي الوثب العالي للرجال، بينما حققت مزنة السويدي ذهبية البنات، وشهدت مسابقة رمي الرمح، فوز فزاع الجنيبي، وزياد وائل بذهبيتي الرجال، وميرة البلوشي بذهبية البنات.