الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
صدق أو لا تصدق.. 23 لاعباً حالة طرد في مباراة واحدة

صدق أو لا تصدق.. 23 لاعباً حالة طرد في مباراة واحدة
9 مارس 2026 22:42

ساو باولو (أ ف ب)

شهدت مباراة أتلتيكو مينيرو وكروزيرو في دوري ولاية ميناس جيرايس البرازيلي، طرداً قياسياً لـ23 لاعباً الأحد، من بينهم الدولي السابق هالك، وأشهر الحكم ماثيوس كاندانكان البطاقة الحمراء في وجه هالك البالغ 39 عاماً وعشرة من زملائه، إضافة إلى 12 لاعباً من كروزيرو، بعدما تصاعد التوتر وتبادَل اللاعبون اللكمات والركلات، خلال خسارة أتلتيكو مينيرو 0-1.
واندلعت الحادثة في الدقيقة 96 بعد احتكاك بين حارس مينيرو إيفرسون ولاعب كروزيرو كريستيان.
وبحسب موقع متخصص، فإن الرقم القياسي البرازيلي السابق (22 بطاقة حمراء) يعود إلى عام 1954، وقال هالك «أعتذر لكل من كان في الملعب، ولمن شاهد المباراة عبر التلفزيون، وخاصة للأطفال الذين يرون في كرة القدم مصدر إلهام».
وأضاف مهاجم بورتو البرتغالي السابق «ما شهدناه ليس المثال الذي نريد تقديمه».
الرقم القياسي العالمي للبطاقات الحمراء سُجّل عام 2011 في مباراة ضمن الدرجة الخامسة في الأرجنتين حين طُرد 36 لاعباً.

الدوري البرازيلي
الكرة البرازيلية
كرة القدم
