الرياضة

الساموراي والباهي أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة شرق

الساموراي والباهي أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة شرق
9 مارس 2026 22:58

 
فيصل النقبي (خورفكان)
انطلقت مساء أمس مباريات دور الثمانية من بطولة شرق الرمضانية 18 لكرة القدم وسط حضور جماهيري مميز وأجواء رياضية رائعة، حيث أقيمت مباراتان قويتان حملتا الكثير من الإثارة والندية بين الفرق المتأهلة لهذا الدور.
في المباراة الأولى، تمكن فريق الباهي من تحقيق الفوز على النسور بنتيجة 2-1 في لقاء جاء سريعاً ومليئاً بالفرص، سجل للباهي كل من محمد الزعابي ومحمد القايدي، فيما أحرز عبدالقادر حسن هدف النسور الوحيد، ليحجز الباهي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.
وفي المباراة الثانية انتهى لقاء شرق والساموراي بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، في مواجهة متكافئة بين الفريقين، سجل بلحسن الشامسي هدف شرق، بينما أحرز فهد جمعة هدف الساموراي، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الساموراي بنتيجة 4-1 ليكمل عقد المتأهلين.
وتتواصل منافسات البطولة خلال الأيام القادمة بإقامة بقية مباريات دور الثمانية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، وتنظيم مميز يعكس المكانة التي وصلت إليها بطولة شرق الرمضانية كواحدة من أبرز البطولات المجتمعية في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

