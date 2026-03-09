بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية.. تفوق مغربي وأسترالي في سباق الدراجات

معتز الشامي (أبوظبي)

أحرز الدرّاج المغربي أنس العبيدة لقب فئة الرجال، وتصدرت الأسترالية ماديسون بلاك فئة السيدات في سباق الدرّاجات الهوائية بمشاركة كبيرة من الفئات كافة ضمن فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026.

ويتم تنظيم البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الحالي، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة، ويبلغ إجمالي جوائزها 10 ملايين درهم.

شارك في إطلاق شارة البداية لسباق الدراجات محمد سيف النيادي، مدير عام مهرجان الشيخ زايد، والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، و⁠يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، والمهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة «قطارات الاتحاد»، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وسهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في المجلس.

وشهدت فعاليات الرجال لمسافة 45 كلم منافسة قوية، وجاء ثانياً المغربي سفيان الحدي، وثالثاً السوري أسامة صبحي، كما حقق 3 من دراجي الإمارات نتائج مميزة، بفوز راشد البلوشي بالمركز الرابع، وعبدالله الحمادي بالمركز الخامس، ومحمد الصباغ بالمركز العاشر.

وأسفرت منافسات فئة السيدات لمسافة 30 كلم، عن فوز زهرة حسين من فريق أبوظبي للدراجات الهوائية بالمركز الثاني، وجاءت ثالثة الفلبينية أنجيل يادوليتش، وحصدت مروى سلمان من نادي النصر المركز السابع.

من جهة أخرى، اختتمت أمس الأول منافسات السيدات ضمن بطولة الشطرنج، وأقيمت بالتزامن مع «اليوم العالمي للمرأة» الموافق 8 مارس من كل عام، بمشاركة 30 لاعبة من 10 دول، وتوجت اللاعبة الأوزبكية شاكنوزا سابيروفا باللقب، وجاءت وصيفة الأرمينية ماريا جيفورجيان، وثالثة الإماراتية لؤلؤة الحمادي، ورابعة الفرنسية ألبس تيسو.

وحققت منافسات الأدوار الإقصائية في كرة القدم نجاحاً فنياً وجماهيرياً، وتأهلت 8 أندية إلى دور الـ 16، وأسفرت المنافسات عن فوز سامبا على البيت متوحد 4 - 2 بركلات الترجيح بعد التعادل 5 - 5، ونحيل جورخاس على أبيكس فيلوستي 4 - 0، والأرشيف والمكتبة الوطنية على أكاديمية سبورت فور أول 6 - 2، والراقي على كودم 3 - 2، والونان على الفولباري 5 - 0، وتبريد على أساطير أبوظبي 6 - 0، وبوليفيا على إم بي زيد 6 - 2، وبينونة على ثري بوينتس 7 - 0.

وأكد طلال الهاشمي، أن اللجنة المنظمة اعتمدت تنظيم فعالية رياضية مجتمعية في يوم الأحد من كل أسبوع، لمواكبة الإقبال على مسابقات مثل الجري والدراجات الهوائية، التي تتميز بكونها تقام لمدة يوم بمشاركة المئات من مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن رياضة الدراجات تتطور بانتشار كبير في دولة الإمارات وأبوظبي، ومرت بمراحل عدة من خلال استضافة أحداث كبرى لسباقات الدراجات، بدعم القيادة الرشيدة، وإنشاء مسارات تمتد حالياً في أرجاء أبوظبي كافة، ما ساهم في زيادة الزخم بها وانتشارها الواسع.

بطولات ومنافسات

انطلقت أمس الأول منافسات لعبة شد الحبل وتستمر حتى 17 مارس الجاري، كما أقيمت منافسات في كرة الطائرة، والكريكت، والبادل، وسيتم يوم غد تتويج أبطال كرة السلة الثلاثية، وإقامة منافسات المواي تاي، وكرة الطاولة والريشة الطائرة.