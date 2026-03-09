العين تحتفي بختام «تحدي حفيت» وتتوج 1225 بطلاً

معتز الشامي (العين)



برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اختُتمت مساء أمس الأول فعاليات «تحدي حفيت الرياضي 2026»، الذي شهد تنظيم 43 بطولة رياضية متنوعة خلال الفترة من 2 إلى 19 من شهر رمضان المبارك، بمشاركة أكثر من 14 ألف رياضي ورياضية يمثلون 53 جنسية من مختلف الفئات العمرية، في حدث رسّخ مكانته كأكبر فعالية رياضية مجتمعية في منطقة العين.

امتدت منافسات التحدي في مختلف أنحاء العين، حيث أُقيمت البطولات على 65 ملعباً في أنحاء المدينة، فيما احتضن استاد هزاع بن زايد نهائي بطولتي كرة القدم للمؤسسات والأحياء السكنية، ليرتفع إجمالي الملاعب التي استضافت المنافسات إلى 66 ملعباً، في انتشار يعكس اتساع قاعدة المشاركة والزخم المجتمعي الذي رافق الحدث.

شهد حفل الختام، الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، إلى جانب الدكتور مطر الدرمكي، ممثل من ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، وراشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، والشيخ سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وسالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، مدير «تحدي حفيت الرياضي 2026»، وعدد من المسؤولين والرعاة والشركاء ورجال الإعلام.

وخلال الحفل، تم تتويج جميع الفائزين بالألقاب الـ 43 في مختلف المنافسات الفردية والجماعية، وذلك خلال الاحتفالية التي احتضنتها ساحة مسرح بلدية مدينة العين وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رمضانية مميزة، كما تم تكريم الرعاة والشركاء والجهات الداعمة، إلى جانب تكريم المؤسسات الإعلامية التي أسهمت في نقل فعاليات البطولة، وتعزيز حضورها الإعلامي.

وصعد إلى منصة التتويج 1225 فائزاً من مختلف بطولات «تحدي حفيت الرياضي» لالتقاط الصورة التذكارية مع راعي الحفل، في مشهد رسم لوحة احتفالية جسّدت روح التنافس الرياضي والتفاعل المجتمعي الذي ميّز البطولة طوال أيامها.

وتخللت الحفل فقرات احتفالية تألق في تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية خليفة السعدي، عضو اللجنة العليا المنظمة، رئيس اللجنة الإعلامية لـ «تحدي حفيت»، والمذيعة فاطمة طه، إلى جانب عروض مرئية استعرضت أبرز لحظات المنافسات التي شهدتها النسخة الحالية من التحدي، في استعادة لأهم المحطات التي عكست حجم المشاركة والتفاعل المجتمعي طوال أيام الحدث.

وثمّن سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، الرعاية السامية والدعم الكبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مؤكداً أن هذا الدعم شكّل الركيزة الأساسية لما تحقق من نجاح لافت في النسخة الثانية من «تحدي حفيت الرياضي»، كما أشاد بجهود الشركاء، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي ونادي العين الرياضي، إلى جانب الجهات الداعمة والرعاة ووسائل الإعلام.

وأكد أن ما يشهده التحدي من مشاركة واسعة وتنوع في الفعاليات، يعكس المكانة التي باتت تحتلها الرياضة المجتمعية في تعزيز التلاحم الاجتماعي، وترسيخ القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، لا سيما بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، الذي يسلّط الضوء على أهمية المبادرات التي تجمع أفراد الأسرة في أنشطة صحية ورياضية تعزز جودة الحياة وروابط المجتمع.

وأشار إلى أن النجاحات التي تحققت تعزز الطموح لمواصلة تطوير «تحدي حفيت الرياضي»، وترسيخ استدامته في النسخ المقبلة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة المجتمعية، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الحيوي لوسائل الإعلام في إبراز الحدث ونقل رسالته المجتمعية.

وانطلقت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تختتم بالتقاط صورة تذكارية جماعية جمعت المكرّمين والجهات الداعمة في مشهد جسّد روح الشراكة المجتمعية التي قامت عليها مبادرة «تحدي حفيت الرياضي»

من جانبه، أعرب راشد عبدالله، مدير تحدي حفيت الرياضي 2026، عن بالغ امتنانه وشكره وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن رعاية سموه للتحدي تمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع القائمين على الحدث، وتشكل دافعاً لمواصلة تطويره وترسيخ حضوره كمنصة رياضية مجتمعية رائدة.



250 متطوعاً

أسهم نحو 250 متطوعاً من فريق العمل العيناوي في تنظيم فعاليات «تحدي حفيت الرياضي 2026»، عبر دعم الجوانب التنظيمية واللوجستية للمنافسات، في تجربة عكست روح العمل التطوعي، وأبرزت الأثر الإيجابي للرياضة المجتمعية في تعزيز النشاط البدني، والتماسك الاجتماعي.



80 ألف زيارة

حققت المنصة الرقمية للبطولة نجاحاً لافتاً، حيث سجل الموقع الرسمي أكثر من 1.7 مليون عملية تقنية على الخادم، وأكثر من 80 ألف زيارة يومياً لمتابعة النتائج والجداول خلال أقل من ثلاثة أسابيع.