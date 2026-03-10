«المازمي» بطل «خالد بن طناف للبولينج» و«ربدان» يحلق بلقب الزوجي

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت منافسات بطولة خالد بن طناف للبولينج التي أُقيمت في صالة خليفة للبولينج، وسط أجواء تنافسية مميزة ومشاركة واسعة من لاعبي منتخبات الإمارات، إلى جانب عدد من أبرز اللاعبين في الدولة.

كما شارك في البطولة أصحاب الهمم، الذين كان لهم دوراً بارزاً في إنجاح الحدث وإضفاء روح رياضية مميزة على المنافسات.

وشهدت فئة الفردي منافسة قوية بين المشاركين، حيث تمكن اللاعب مايد علي المازمي من حصد المركز الأول، بعد أداء مميز طوال مجريات البطولة، فيما جاء محمود أحمد العطار في المركز الثاني، وحل نايف عقاب ثالثاً. كما حقق اللاعب نايف عقاب جائزة أعلى معدل في فئة الفردي بعدما سجل معدل 269 نقطة.

وفي فئة الزوجي، نجح فريق ربدان الذي مثله خليفة المهري وأحمد المقبالي في التتويج بالمركز الأول بعد أداء قوي في النهائي، بينما حل فريق جزيرة الريم المكوّن من حمدان المحرمي وسيف الخوار في المركز الثاني، وجاء فريق الشهامة المكوّن من خالد المحرمي وسليمان المنهالي في المركز الثالث.

وحصد جائزة أعلى سكور في فئة الزوجي، خالد الحمادي بعدما سجل أعلى معدل بمجموع 279 نقطة، ليحصد الجائزة عن جدارة.

وتعد بطولة البولينج مسك ختام بطولات خالد بن طناف الرمضانية بعد انتهاء منافسات بطولتي كرة القدم وكرة الطائرة.