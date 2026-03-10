الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المازمي» بطل «خالد بن طناف للبولينج» و«ربدان» يحلق بلقب الزوجي

«المازمي» بطل «خالد بن طناف للبولينج» و«ربدان» يحلق بلقب الزوجي
10 مارس 2026 11:01

أبوظبي (الاتحاد)
اختُتمت منافسات بطولة خالد بن طناف للبولينج التي أُقيمت في صالة خليفة للبولينج، وسط أجواء تنافسية مميزة ومشاركة واسعة من لاعبي منتخبات الإمارات، إلى جانب عدد من أبرز اللاعبين في الدولة.
كما شارك في البطولة أصحاب الهمم، الذين كان لهم دوراً بارزاً في إنجاح الحدث وإضفاء روح رياضية مميزة على المنافسات.
وشهدت فئة الفردي منافسة قوية بين المشاركين، حيث تمكن اللاعب مايد علي المازمي من حصد المركز الأول، بعد أداء مميز طوال مجريات البطولة، فيما جاء محمود أحمد العطار في المركز الثاني، وحل نايف عقاب ثالثاً. كما حقق اللاعب نايف عقاب جائزة أعلى معدل في فئة الفردي بعدما سجل معدل 269 نقطة.
وفي فئة الزوجي، نجح فريق ربدان الذي مثله خليفة المهري وأحمد المقبالي في التتويج بالمركز الأول بعد أداء قوي في النهائي، بينما حل فريق جزيرة الريم المكوّن من حمدان المحرمي وسيف الخوار في المركز الثاني، وجاء فريق الشهامة المكوّن من خالد المحرمي وسليمان المنهالي في المركز الثالث.
وحصد جائزة أعلى سكور في فئة الزوجي، خالد الحمادي بعدما سجل أعلى معدل بمجموع 279 نقطة، ليحصد الجائزة عن جدارة.
وتعد بطولة البولينج مسك ختام بطولات خالد بن طناف الرمضانية بعد انتهاء منافسات بطولتي كرة القدم وكرة الطائرة.

أخبار ذات صلة
12 بطولة في يوم واحد ضمن «تحدي حفيت الرياضي»
بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية
البولينج
آخر الأخبار
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
الرياضة
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
اليوم 13:23
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
الرياضة
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
اليوم 13:21
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
الرياضة
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
اليوم 13:21
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 13:11
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
علوم الدار
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©