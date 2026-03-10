القيم السوقية في البريميرليج.. أرسنال ثاني المتضررين وبورنموث الرابح الأكبر

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت قيمة 225 لاعباً تغييرات في آخر تحديث لقيمة سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع "ترانسفير ماركت" مارس الحالي، وارتفعت القيمة الإجمالية للدوري بمقدار 154 مليون يورو لتصل إلى 12.58 مليار يورو، ما يجعل الدوري الإنجليزي الممتاز أغلى دوري في العالم بلا منازع.

ومن أبرز الرابحين الشابان ماتيوس ماني (وولفرهامبتون)، وجونيور كروبي (بورنموث)، ومهاجم برينتفورد، إيجور تياجو، ولاعب وسط ليفربول دومينيك سوبوسلاي.

أما من حيث قيمة الفرق، فقد كان بورنموث وسندرلاند ومانشستر يونايتد من بين أكبر الرابحين، بينما شهد توتنهام، المتعثر، أكبر انخفاض في القيمة.

ويشهد موسم ليفربول بوادر تحسن، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى تألق لاعب الوسط سوبوسلاي، اضطر اللاعب المجري في بعض الأحيان للعب في مركز الظهير الأيمن بسبب الإصابات، لكنه مع ذلك كان تأثيره كبير على المباريات، وسجل 4 ركلات حرة خلال الموسم، وساهمت مهاراته الفنية ودقة تسديداته في سد الفراغ الذي تركه ترينت ألكسندر أرنولد.

وارتفعت قيمته السوقية بمقدار 15 مليون يورو لتصل إلى 100 مليون يورو، ما يجعل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سابع أغلى لاعب في البريميرليج. ويعد سوبوسلاي الآن ثاني أغلى لاعب في ليفربول مناصفة مع ألكسندر إيزاك، وخامس أغلى لاعب وسط في العالم.

وعلى النقيض تماماً، شهدت قيمة الثنائي الإنجليزي بوكايو ساكا وكول بالمر، اللذين يتمتعان بقيمة سوقية عالية، انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت القيمة السوقية لنجم أرسنال بمقدار 10 ملايين يورو لتصل إلى 120 مليون يورو، بينما انخفضت قيمة صانع ألعاب تشيلسي بمقدار 10 ملايين يورو لتصل إلى 110 ملايين يورو.

وسجل ساكا 5 أهداف فقط (باستثناء ركلات الجزاء) وقدم 5 تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم. أما بالمر، فسجل 4 أهداف فقط (باستثناء ركلات الجزاء) وقدم تمريرة حاسمة واحدة. كما عانى اللاعبان من الإصابات طوال الموسم.

أما بالنسبة لأكبر الخسائر في القيمة السوقية بعد تحديث مارس، فيتصدر إيزاك لاعب ليفربول القائمة (-20 مليون يورو إلى 100 مليون يورو) بعد إصابته بكسر في الساق وتراجع مستواه قبل ذلك.

وبمقدار 10 ملايين يورو، انخفضت قيمة كل من مارتن أوديجارد إلى (65 مليون يورو)، ورودري إلى (65 مليون يورو)، وكريستيان روميرو إلى (50 مليون يورو)، وتشافي سيمونز إلى (50 مليون يورو)، وأنتوني إيلانجا إلى (40 مليون يورو)، وديان كولوسيفسكي إلى (35 مليون يورو).

على الجانب الأخر، كان ماتيوس ماني، الموهبة الشابة لنادي وولفرهامبتون، أبرز المستفيدين من التحديث الجديد. فقد شكل تألق اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً بصيص أمل في موسم كارثي للنادي الذي يحتل المركز الأخير.

وقبل التحديث، كانت القيمة السوقية لماني 250 ألف يورو فقط، وقد ارتفعت الآن بمقدار 19.75 مليون يورو لتصل إلى 20 مليون يورو، وشهدت قيمة اللاعب الشاب كروبي، لاعب بورنموث، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تألق في البريميرليج، وارتفعت قيمته السوقية بمقدار 18 مليون يورو لتصل إلى 40 مليون يورو.

كما ارتفعت قيمة 4 لاعبين آخرين بمقدار 15 مليون يورو. أبرزهم سوبوسلاي، ومهاجم برينتفورد تياجو، الذي ارتفعت قيمته إلى 50 مليون يورو بعد موسمه الرائع الذي يحتل فيه المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري. كما ضمت هذه المجموعة ريان شرقي، لاعب مان سيتي (65 مليون يورو) وريان، لاعب بورنموث (40 مليون يورو).

فيما كان مانشستر يونايتد أحد الأندية التي استفادت من التحديث الأخير لعدد من لاعبيها، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للفريق بمقدار 35 مليون يورو. ويمتلك سادس أغلى تشكيلة في الدوري بقيمة 754 مليون يورو.

وكانت أكبر الزيادات من نصيب برايان مبويمو (5 ملايين يورو لتصل إلى 80 مليون يورو)، وبنيامين سيسكو (5 ملايين يورو لتصل إلى 65 مليون يورو)، وكوبي ماينو (10 ملايين يورو لتصل إلى 50 مليون يورو)، وليساندرو مارتينيز (5 ملايين يورو لتصل إلى 40 مليون يورو)، وباتريك دورجو (5 ملايين يورو لتصل إلى 35 مليون يورو)، وسين لامينز (5 ملايين يورو لتصل إلى 30 مليون يورو).

وفيما يتعلق بانخفاض القيمة السوقية، كان توتنهام المتعثر هو الخاسر الأكبر، حيث يصارع توتنهام للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يحقق أي فوز منذ أواخر ديسمبر.

وانخفضت قيمة فريقه بمقدار 73 مليون يورو، لكنه لا يزال خامس أغلى فريق في الدوري بقيمة 803 ملايين يورو. أما ثاني أكبر انخفاض فكان من نصيب أرسنال، متصدر الدوري، حيث انخفضت قيمته بمقدار 37 مليون يورو. في المقابل، حقق بورنموث أكبر ارتفاع، حيث زادت قيمته بمقدار 60 مليون يورو.